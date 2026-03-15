Памятник композитору Назибу Жиганову установят возле Казанской консерватории

Памятник основателю профессионального музыкального искусства Татарстана Назибу Жиганову установят у главного входа Казанской консерватории, которая носит имя композитора. О том, как обстоят дела с долгожданным памятником Жиганову, «Татар-информу» рассказали сын композитора Иван Жиганов и ректор консерватории Вадим Дулат-Алеев.

«Если вы обратили внимание, я эту тему всякий раз поднимаю. Связывались из Министерства культуры [РТ], и Вадим Робертович [Дулат-Алеев], слава Богу, эту тему пытается сегодня продвинуть. Я примерно понимаю, где должен стоять памятник. Сейчас место определили», – ответил Иван Жиганов на вопрос корреспондента «Татар-информа».

По словам Жиганова, последнее обсуждение памятника прошло четыре месяца назад – и с тех пор тишина. Однако ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев смог больше рассказать о будущем памятнике.

«Мы [с Иваном Жигановым] были на одном заседании, когда этот вопрос решался, в Министерстве культуры Татарстана. Был утвержден проект памятника, Иван Назибович его одобрил», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Вадим Дулат-Алеев.

Также, по словам ректора Казанской консерватории, было принято решение установить памятник напротив входа в главное здание Казанской консерватории. Сейчас идет разработка проекта прилегающей к памятнику территории.

«Поставить памятник просто так – это не вариант. Он должен стать местом притяжения, все вокруг него должно быть продумано. А поскольку здесь центр города, это быстро не делается. Он должен хорошо вписаться в существующую архитектуру», – рассказал ректор консерватории.

Вадим Дулат-Алеев отметил, что сроки на данный момент не оговорены, но он уверен, что памятник появится. Самое главное – сейчас речь идет уже о его реализации.

О том, почему памятника не было до сих пор, и существует ли сегодня запрос на эпистолярное и нотное наследие Назиба Жиганова, мы поговорили с сыном композитора в большом интервью.