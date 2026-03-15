«Назиб, ну как ты не понимаешь?»: Иван Жиганов о наследии отца и его дружбе с Джалилем

В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения Назиба Жиганова. О том, почему сообщество композиторов 1940-х в штыки приняло будущего архитектора профессиональной музыкальной культуры Татарстана, как дружили Жиганов и Джалиль и кто занимается сохранением памяти о композиторе, мы поговорили с его сыном Иваном Жигановым.





«Джалиль и Жиганов не были пристрастны к алкоголю. Возможно, это не способствовало их сближению с казанской интеллигенцией»

— Иван Назибович, расскажите, как началась дружба Мусы Джалиля и Назиба Жиганова.

— Так получилось, что имена Джалиля и Жиганова связаны не только потому, что они жили в одном городе, возглавляли один композиторскую, другой писательскую организацию. Их имена связаны еще и теми вызовами, которые были связаны с развитием самого общества.

Говорят, дружба может возникнуть иногда спонтанно, а иногда – на фоне общих интересов. Мы много говорили на эту тему с Назибом Гаязовичем, он в свое время много рассказывал о Джалиле. Одной из причин их сближения было то, что в тот период (около 1939 года, – прим. Т-и) они оба подвергались достаточно сильному давлению со стороны местной творческой интеллигенции. Я не хочу сказать, что это было отрицательное давление или направленное конкретно против них, просто они были «новыми людьми» в этой достаточно консервативной среде. И среда эта должна была привыкнуть, свыкнуться с их, Джалиля и Жиганова, существованием как новых лидеров.

В тот период это их сблизило: они практически вместе написали оперу «Алтынчеч», они стали вместе работать как соавторы над крупными музыкальными формами – все это было предвестием того, что их дружба продлится многие годы. Дружили они семьями, хорошо общались, очень много спорили. Жиганов приехал из Москвы, окончив в 1938 году Московскую консерваторию, и его новое видение того, как должна развиваться татарская музыка и частично литература, было связано с тем, что большой заряд знаний он получил от московской профессуры. Москва всегда смотрела на проблемы развития национальных культур «крупными мазками», и все, что на местах казалось важным и значимым, столице казалось несколько иным.

Эти противоречия, естественно, были предметом обсуждения у местной творческой интеллигенции. Слава Богу, тогда не было гаджетов, и люди общались нормальным человеческим языком. Общения было очень много. Забавно, что на тех немногих снимках, где Жиганов сфотографирован вместе с Мусой, они сидят за чаем. Чай был застольной формой сближения. Ни тот ни другой не были пристрастны к алкоголю, и, возможно, в какой-то степени это не способствовало сближению с местной интеллигенцией.

Я сам много работал с творческими союзами и хорошо знаю их жизнь изнутри. Очень многие вопросы решаются на застольях. У творческой интеллигенции это был элемент, жизненно необходимый для нахождения общего языка. Жиганов же не пил сам (только бокал шампанского на Новый год), правда, в его ректорском кабинете всегда стояла бутылочка коньяка для гостей. И Джалиль был точно таким же. Может быть, это тоже было одной из причин, по которой они не были членами этой тусовки.

И дальше происходит… Сейчас может показаться странным, но есть определенный трагизм в имени Джалиля в судьбе Жиганова. Казалось бы, все хорошо: они дружили, перед тем как уйти на фронт, Джалиль с Жигановым обменялись по старой татарской традиции поясами, – казалось бы, ближе некуда. Но после того, как Джалиль ушел на фронт, он больше никому не был ведом ни в каком виде. Он появился вновь только в виде Моабитской тетради.

— Не был ведом даже родным?

— Конечно. Он ушел, и спустя небольшое время пришла весть о том, что он предатель. Как только он попал в плен, было сказано, что Джалиль перешел на сторону врага. С этого момента, собственно, начинается самое интересное, возможно, предмет для остросюжетного фильма. Жиганов, в отличие даже от многих близких Джалиля, абсолютно не принял информацию о его измене. Во времена Сталина это было более чем смело.

— Насколько мне известно, Жиганов был не один: Гази Кашшаф, Наки Исанбет, другие?

— Да, и в 1946 году Жиганов пишет оперу «Поэт» (позже закрепилось название «Джалиль», – прим. Т-и), которую власти не поддержали, потому что понимали, кому он ее посвятил, – своему другу. Он этого не скрывал, и это был поступок! Очень часто говорят, что Жиганов был до мозга костей коммунистом. Но когда это было необходимо, он шел вразрез с линией партии, продвигая татарскую национальную культуру. И он использовал все возможности, в том числе властные, чтобы продвигать культуру: открывал музыкальные школы, училища, консерваторию, создавал симфонический оркестр. Кто мог дать всему этому зеленый свет?

— Партия?

— Только она. Других вариантов не было. Когда он написал оперу «Поэт», ее фактически сняли с репертуара, наступил период затишья на эту тему, Джалиля продолжали считать предателем.

А потом случается фантастическое возвращение, когда бельгиец Андре Тиммерманс привозит тетрадь из Моабита. Все тут же забывают о том, что они отрекались от Джалиля, – момент судьбоносный. Вчера эта жизнь была трагедией, сегодня она стала фарсом. Люди, которые еще вчера ради сохранения своего благополучия поддерживали позицию тех, кто обвинял Джалиля в измене, сегодня Джалилю рукоплескали, гордились «дружбой», доставали совместные фотографии из ящиков…

После того как стало понятно, что приехал живой свидетель подвига Джалиля – что Муса работал в подполье, спасал сотни людей от казни, до последнего дня продолжал писать стихи (и вот они, эти стихи!), – стало понятно, что вот он, герой нашего времени!

Опера «Поэт» и была первой, пусть непризнанной, советской оперой о герое нашего времени. А дальше начинается феноменальный путь музыки и поэта. Джалилю посмертно присваивают звание Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии. Он стал первым татарским писателем, кто получил Ленинскую премию, пусть даже посмертно. Признание получает и опера, эта музыка действительно удивительна, а потрясающее по драматизму либретто написал Ахмед Файзи. Понимаете, ведь когда ты пишешь на заказ, чтобы заработать денег, – это одна музыка. Когда же ты пишешь о человеке, которого искренне любил и защищал, в которого верил и оказался прав, – это совершенно другая музыка. Моя супруга – композитор Ольга Юдахина – иногда говорит мне, когда мы обсуждаем содержание «заказных» материалов: «Я не могу на это писать музыку. Здесь нет души и искренности». Но в данном случае все сложилось как пазл: и музыка, и либретто, и стихи, и тема. Оперу поставили в Казани, в Большом театре в Москве, в Национальной опере в Праге – неординарные события для советской оперы того периода. Опера, так скажем, победоносно прошла по театральным площадкам страны и мира, за что ее дважды выдвигали на Ленинскую премию в области музыки. И здесь начались странности.

У Жиганова было много хорошей музыки, за которую он наверняка бы получил Ленинскую премию. Хотя бы потому, что у него было три Государственных премии (Ленинская премия была высшей формой поощрения в СССР, – прим. Т-и). Хотя бы потому, что, надо это признать, он был членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям с членским билетом №3. И уж если там допускали до голосования как кандидатов кого-то из «своих», то они, как правило, эту премию получали – это одобрял ЦК партии. Забаллотировали его дважды из-за писем от «тружеников Татарстана».

«У меня лежит его переписка с Шостаковичем и Литинским – она никому не интересна»

— Так началась его «травля»?

— Началась она очень интересно. Было заявлено, что он вообще «не очень татарский композитор», что он пишет нетатарскую музыку.

— А чем это объяснялось?

— Тем, что он дважды женился на русских женщинах, и тем, что он назвал своего второго сына якобы в честь царя, бравшего Казань, чтобы «сделать плевок в лицо татарскому народу». Никто не хотел копаться в его биографии, поэтому мало кто знал, что отец – детдомовец и в детском доме он имел друга – Ивана Дмитриевича Павлова, с которым продружил всю жизнь. Его именем он и назвал младшего сына, а старшего сына звали Рустам – с точки зрения «национальной справедливости» все было поделено поровну.

— Сам Назиб Гаязович эти обвинения как-то комментировал?

— А что он мог сделать? Он примерно понимал, откуда растут ноги.

— И откуда?

— Как-то я давал интервью в начале 2000-х относительно тех событий, и корреспондент меня спросил, была ли это «патриотически настроенная часть интеллигенции»? Я сказал – слово «патриотически» в данном случае не используйте. На мой взгляд, это была «непатриотически настроенная неинтеллигенция». Назвать музыку Жиганова «нетатарской» могли только люди, которые совершенно ничего не понимают в музыке. Либо те, кто поставил перед собой совершенно конкретную цель – оболгать и лишить. И у них это получилось. Много было и завистников, и недоброжелателей… Слишком ярким и неординарным был отец человеком. Тогда партия очень прислушивалась к «сигналам с мест», и когда пришел ворох организованной корреспонденции в адрес комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР, ее (Ленинскую премию, – прим. Т-и) «притормозили». Но Москва выдвинула оперу «Джалиль» во второй раз. И история повторилась…

Мы много говорили на эту тему дома: если бы его выдвинули за цикл симфоний, как это часто бывало с другими композиторами, может быть, и не случилась бы такая история, но именно «Джалиль» стал краеугольным камнем противостояния с теми, с кем отец истово боролся всю свою жизнь. Но, в общем, я считаю, что как творец он все равно победил. Кто бы что ни говорил, но мы с вами живем в XXI веке и в марте 2026 года идем слушать эту оперу на казанской сцене – музыка живет. В День защитника Отечества оперу показал телеканал «Культура».

— Как ваш отец реагировал на эти действия?

— Для него это было не то чтобы разочарование, но, конечно, это был удар по самолюбию. Он переживал. Когда ты живешь в четко выстроенной структуре государственных оценок и статусов и тебя публично выдвигают, но так же публично не утверждают – конечно, это было неприятно.

Но музыка к «Джалилю» его не отпускала. В середине 1980-х в его творческой жизни активно проявляется Фуат Шакирович Мансуров, замечательный дирижер, с которым Назиб Гаязович очень дружил. Он [Мансуров] предложил сделать концертную редакцию «Джалиля» – тогда это было модно, – и они начали работать. В отличие от Жиганова Мансуров был человеком гораздо более гибким в отношении политических течений, поэтому начал предлагать ему купюры (сокращения, – прим. Т-и). В одном из стихотворений Джалиль задается вопросом, как Германия, «страна Гейне и Гете», стала фашистской. Мансуров говорил, что такие стихи не нужны: «Сейчас это немодно, идет разрядка». Отец бился с ним за каждую строчку, но уже тогда чувствовал себя не очень хорошо, и Фуат Шакирович сделал купюры, руководствуясь тем, что нужна компактная концертная редакция.

2 июня 1988 года Жиганов едет с концертной редакцией «Джалиля» в Уфу и умирает сразу после концерта. Сразу. Последним услышанным произведением в его жизни стал «Джалиль». Он не отступился от внутреннего ощущения, что «Джалиль» – это вершина его музыкального творчества.

Ну а дальше судьба в разных своих ипостасях повторялась. Наш загородный дом в Боровом Матюшино отдали семье Джалиля, у нас прекрасные отношения с его дочерью Чулпан Залиловой, и в общем я горжусь тем, что она в своем почтенном возрасте настолько деятельна, дай Бог нам всем так. Мы виделись с ней совсем недавно в Москве на программе, которую Альфия Заппарова там готовила с коллегами из Казанской консерватории.

Так получилось, что творческая судьба этих людей началась в Казани в довоенный период с совместного яркого детища «Алтынчеч». Эта опера звездой пролетела через их жизнь. Джалиль ушел на фронт и погиб, отец бился за его имя, воздвиг ему «музыкальный памятник» и закончил свою жизнь после премьеры «Джалиля».

Сейчас я пытаюсь издать письма отца, дневники, у меня сохранилось очень много материалов. Очень грустно, что музей Республики Татарстан не проявляет ни малейшего интереса к его наследию.

— Вы говорите о Национальном музее?

— Да, о нем. Для меня это нонсенс. Я дружу со многими музыковедами и композиторами из разных республик, у меня супруга из Киргизии, и мы часто говорим, как люди ценят эпистолярное наследие своих творцов. У меня тысячи писем Назиба Гаязовича, весь его нотный материал, черновики. Дело закончилось тем, что я договорился с Национальным музеем музыки в Москве, его директором Михаилом Брызгаловым: нотное наследие они заберут себе, и только потому, что интереса нет ни у Национального музея Татарстана, ни у музея-квартиры [Жиганова]. Письма с 1948 по 1988 год, переписка с Шостаковичем, Литинским – с кем только нет! У меня лежат оригиналы, и они никому не интересны.

«Много лет мы отказывались от одних имен, всячески их клеймили, а сейчас стоят памятники им позади оперного театра»

— Если с 1948 года, значит, переписок с Джалилем нет. Есть ли среди этих материалов что-то, что связано с именем поэта?

— Есть только дневниковые записи, в них много воспоминаний о нем.

— Какого они периода?

— До года смерти отца.

— В более ранних интервью вы говорили, что не готовы работать с дневниками Назиба Гаязовича.

— Это очень большая работа. Чем больше я в них погружался, тем больше понимал, насколько дневниковые оценки Жиганова событий и лиц жестче его публичных высказываний. Я понимал, что если опубликую их, то навлеку и на себя, и на его имя такую волну негатива, что не разгрести.

— Сейчас вы готовы это сделать?

— Сейчас я этим занимаюсь, просто делаю купюры в тех местах, для которых, как мне кажется, время еще не пришло. Материалы о периоде становления консерватории, оперного театра, Союза композиторов Татарстана, об открытии музыкальных школ, взращивании новых композиторов, о появлении композиторских четвергов в Союзе композиторов и спорах, которые там проходили, – они совершенно удивительны, читаю как захватывающий детектив.

Но, в конце концов, я ведь тоже не вечен, правда? Сколько его, Жиганова, современников ушло, кто мог элементарно ответить на ряд вопросов. Если подходить академически, нужно делать сноски по поводу каждого события, каждой фамилии и даты. Чем дальше мы уходим по дорожке времени, тем меньше людей могут дать подлинное толкование тех событий. Толкование толкователей – это уже легенды, и таких легенд выше крыши, их плодят все кому не лень.

Однажды в журнале «Казань» – мною глубоко уважаемом, регулярно его читаю – я прочел воспоминания о Жиганове одной дамы, о том, как мы (будто бы!) однажды собирали подснежники и продали их Жиганову. Он увидел подснежники и сказал: «Дайте я их у вас куплю». У меня ничего такого в памяти нет, деменция меня не затронула, и я спросил у автора той статьи – а когда это было? И где. Мне ответили, что не было. Тогда зачем же это было писать? «Ну, сейчас время такое, кто первый соврал».

И такое часто проскальзывает в публикациях. Я все понимаю, «вторая древнейшая» [профессия], но ответственность журналиста чрезвычайно высока, потому что через средства массовой информации мы формируем понимание следующими поколениями того, что с нами происходило. Недостоверная информация, вывернутая и искаженная, может привести к абсолютно неверному толкованию истории. Мы очень часто видим, как это происходит, и то же самое делала советская пропаганда. Много лет мы отказывались от одних имен, всячески их клеймили, а сейчас этим именам ставят памятники позади оперного театра. Значит, кто был тогда неправ?

— Журналистика и сейчас остается инструментом.

— Да, и это мощнейший инструмент формирования сознания. Сегодня в новом здании театра Камала представят оперу «Джалиль», и это большой подарок для меня и всех татар. Я понимаю, что сегодня рычаги власти очень вертикальные, но буквально вчера, поздравляя Рустама Нургалиевича Минниханова с днем рождения на своей страничке во «ВКонтакте», я искренне поблагодарил его за поддержку культуры. То, что он ее поддерживает, это совершенно очевидно. Меня всегда приглашают на Дни культуры Республики Татарстан в Москве, и я вижу, с какой любовью там выступают татарстанские артисты, какие безумные деньги в это вкладываются, с каким удовольствием выступает Раис республики перед московской публикой. Я понимаю, что искусство сегодня существует все-таки благодаря, а не вопреки, и это важно. Хотя есть подводные течения и интриги, но в искусстве и культуре они всегда были, есть и будут. Кто-то ближе к первым лицам, кто-то дальше, но есть единая политика, и это радует.

— Чтобы закрыть тему с дневниками, хочу уточнить: нотный материал уйдет в московский музей, а письма вы собираетесь публиковать книгой?

— Да. И я вам скажу, что я человек совершенно объективный. Я понимаю, что в жизни моего отца до моей мамы был другой человек. Серафима Алексеевна, мама моей замечательной старшей сестры Светланы, которую я очень любил, с которой мы очень дружили, которая заведовала кафедрой оперной подготовки в Казанской консерватории. У меня не было ни секунды сомнений в том, нужно ли публиковать переписку отца с Серафимой Алексеевной. Я это сделал на свои деньги, издал тираж в тысячу экземпляров. Мы со Светой работали над книгой около двух с половиной лет. Она [книга] сейчас – раритет.

— Когда она вышла?

— В 1996 году. Письма охватывают интересный период с 1936 по 1948 год, 12 лет. Жиганов оканчивает Московскую консерваторию, едет в Казань, где его принимают в штыки. Но он смотрит на это как молодой боец, выдерживает все наскоки и нападки. Тогда он их чувствовал не так сильно, как потом, много лет спустя. Это был период созидания, открытия консерватории – важнейшая часть истории музыки. Да, это была не моя мама, но как об этом не писать?

Сегодня я с удивлением смотрю, что материалов, которые касались бы его деятельности после 1948 года, музей-квартира практически не публикует. Все это ушло куда-то в небытие, а это были 40 лет интенсивнейшей работы. Тогда были написаны основные симфонии, симфония «Сабантуй», симфоническая поэма «Кырлай», куча романсов, с Натаном Григорьевичем Рахлиным был создан симфонический оркестр – чего только не было! Но музеям эта тема неинтересна.

— На самом деле, мне все сложнее в это поверить. Может быть, есть какие-то другие причины?

— Мне о них неизвестно. Я ведь абсолютно публичный человек. Я предлагаю это консерватории, музею, разумным средствам массовой информации – приезжайте, читайте, я все покажу. Значит, пока не пришло время, пока будем слушать музыку.

— Когда вы планируете закончить работу над сборником писем?

— Знаете, с какого-то периода я перестал заниматься планированием. Когда я все это только начинал, мне казалось, что это очень просто, а сейчас я погрузился в обилие имен, внутренних противоречий, которое нужно привести в единое литературное пространство, чтобы неподготовленный читатель воспринял это как академический труд. А значит, все возникающие у читателя вопросы должны быть мною сняты.

Интернет нам в помощь, он очень помогает, но иногда так дурит голову, что получаешь информацию об одном событии в трех-четырех интерпретациях. И уже нет людей, которые могли бы рассказать, как было на самом деле. Приходится искать первоисточники, читать диссертации и курсовые работы. Да простят меня консерваторцы, но, на мой взгляд, в самой консерватории очень мало работ, связанных с изучением творчества Жиганова.

— Возможно, со стороны музыковедов были интенции, но им не хватает материалов?

— Еще раз говорю, для меня это непонятно. Я теряюсь в догадках. Единственное, что меня безусловно радует, – это то, что музыка звучит. Она за себя все равно все скажет.

«Читал в одной газетенке, что Жиганов завидовал Яруллину и отправил его на фронт, – это такой бред»

— В начале вашего рассказа вы говорили, что Джалиль и Жиганов воспринимались как «новые люди». В чем эта новизна проявлялась?

— Вы когда-нибудь общались с творческими союзами?

— Был на их съездах.

— Все эти союзы были выдумкой коммунистов для того, чтобы контролировать интеллигенцию. С одной стороны, были подачки – в том же Союзе композиторов в 1939 году был создан музыкальный фонд. Каждый пишущий композитор или музыковед отчислял в этот фонд, по-моему, до 3% от гонораров. Все эти средства аккумулировались на едином счету, из которого члены Союза получали кучу преференций: отдых в благоустроенных местах, домах творчества по всей стране за очень смешные деньги, композиторов лечили, издавали, хоронили. Для того, чтобы эти преференции получить, ты должен был быть членом Союза композиторов. Тогда тебя принимали и исполняли все, что ты «наковырял», вне зависимости от того, было это талантливо или не очень.

Существовала специальная комиссия, которая распределяла эти сочинения по оркестрам, площадкам, были заказы. То есть это была целая империя. Конечно, кто-то должен эту империю возглавлять, и это место, место председателя, было очень серьезное. Да, от этих людей очень много зависело. Например, я очень близко знал Тихона Николаевича Хренникова, которого желтая пресса именовала «начальником советской музыки». Он не был начальником советской музыки – он был прекрасным менеджером. Он был председателем Союза композиторов СССР на протяжении 40 лет и умудрялся улаживать все противоречия. Хотя существовало выражение «композитор композитору – волк». Само название «Союз композиторов» по своей сути не совсем правда, потому что композиторы друг друга особо не любят, и у них нет для такой любви никаких оснований. Они – конкуренты, которые бьются за слушателей, зрителей, площадки, гранты или заказы. Но партия сказала: «Любите друг друга, отдыхайте вместе, общайтесь и творите».

И когда в такой свободной среде, в той же самой Казани, вдруг появляются люди, которые собирают этих творцов в могучие творческие кучки, Москва назначает председателями молодых лидеров (на момент назначения председателем Союза композиторов ТАССР Назибу Жиганову было 28 лет, – прим. Т-и), – вы представляете, как это воспринимала местная публика? Да это же просто страшное дело!

— Жиганов ведь был почти ровесником Фарида Яруллина.

— Я жду удобного момента, у меня хранится удивительное письмо Яруллина отцу с фронта. Опять же о фейках: я читал в одной газетенке, что Жиганов завидовал Яруллину и отправил его на фронт, чтобы его там убили. Это такой бред, но, тем не менее, главное ведь вкинуть это в пространство, и оно уже тиражируется, да? Одна сволочь сказала что-то в трамвае, и его слова уже живут своей жизнью. Они дружили прекрасно. А отца не взяли на фронт из-за слуха – он был глух на одну сторону. Тот еще вояка… Причем это было левое ухо, «водительское», он бы не услышал обгона. Он очень любил водить машину и умел водить, но и в мирной жизни его не пускали за руль – выдали права из уважения.

— Молодой Назиб Жиганов возглавил Союз композиторов. Пытался ли он в нем что-то изменить?

— Два слова на эту тему я уже сказал, он должен был собрать людей старше него, причем людей местных – он ведь из Уральска, из Казахстана, – объединить их общей идеей. Это покажется сейчас странным, но, может быть, война сыграла ему на руку? Несомненно, война – объединяющая сила. Общество сплачивается вокруг лидеров, государственной идеи, когда не до внутренних разборок. Может быть, все это помогло ему продержаться в руководстве Союза до 1977 года. Потом был организован «переворот», после которого его не избрали даже в секретари правления – он стал рядовым членом Союза композиторов.

Но консерваторию он не покидал никогда, оставался ректором до дня своей смерти. Он единственный ректор в истории России и СССР, кто возглавлял федеральный вуз 43 года. А 1977 год стал началом его системной травли. Его травили-травили и, в общем, затравили. Мне сложно говорить, казалось бы, у меня совсем другая история. В следующем году будет уже 20 лет, как я являюсь директором и художественным руководителем детского [музыкального] театра «Домисолька». Я понимаю, что с моим уходом, а он неизбежен, театр будет уже совсем другим.

На смену отцу пришел Рубин Кабирович [Абдуллин], и на тот момент это было неплохое решение. С одной стороны, он был реформатором, много чего перестроил, привлек инвестиции, но он сохранил консерваторию. Сейчас его дело продолжает Вадим Робертович [Дулат-Алеев]. Интересно, что у консерватории за всю историю было три ректора: композитор, музыковед и исполнитель – все из разных музыкальных ипостасей. У Казанской консерватории имя и рейтинг в стране очень высокий.

— Казанская школа музыки в целом очень мощная.

— Очень мощная. Когда я сейчас смотрю на молодых ребят, композиторов, душа радуется. Все брошенные зерна дали всходы. Отец всегда говорил – и я этим часто в жизни руководствуюсь, – что нам много приходится работать с молодым поколением, но не надо ждать от них благодарности. Благодарность от учеников придет с их делами. Если они продолжат тренд, на который ты их направил, вот тебе благодарность – это продолжение тебя. Если они будут тебе противостоять, ломать то, что ты построил, значит, ты когда-то допустил просчет как педагог и руководитель, как творец.

«Всем мало-мальски значимым деятелям культуры посвящены марки, конверты, открытки, почтовые карточки, а с Жигановым нет ничего»

— О жизни Джалиля известно немного, и воспоминания Жиганова, вы и его дочь – одни из немногих ключей к нему. Сейчас обе эти личности уже полулегендарные, но, может быть, вы вспомните, что ваш отец говорил о Джалиле?

— Отец рассказывал. Не хотел бы спекулировать на эту тему, но дело в том, что отец сам был человеком ироничным и веселым – понимаете разницу между сарказмом и иронией? По его рассказам, Джалиль был человеком веселым, он был силен в продвижении понятной ему идеи. Наверное, то, что он потом переродился в разведчика, засланного в это фашистское логово «казачка», – следствие этого, другой человек мог бы там не справиться. Там должен был быть человек с очень сильной волей и нервами, нужно иметь очень твердое убеждение внутри в правильности своего дела. С одной стороны, он изображал покорность, с другой – педалировал свою идею.

— Может быть, какие-то детали?

— Я же родился в 1957 году и информацию получал постфактум. Разговоры на тему Джалиля заходили довольно часто, и отцовские воспоминания при нас, как правило, сводились к тому, что с Джалилем было очень сложно спорить – он был упертый и упирался с шуткой, обхохатывал и давил. Назиб Гаязович много рассказывал про работу над «Алтынчеч», что какие-то вещи он хотел сделать иначе, на что Джалиль отвечал: «Назиб, ну как ты не понимаешь?» Но он не мог слепо следовать либретто, где-то с Джалилем не соглашался, где-то просто музыкально не получалось. Но в результате продукт получился совершенно валидный, «Алтынчеч» – чудесная опера.

— Сейчас, когда вы готовите к изданию дневники Назиба Жиганова, есть ли в них что-то, что может по-новому раскрыть его историю?

— Некоторые вещи точно. Честно говоря, после интервью, которые я давал вашим коллегам, я надеялся на помощь. Думал, что кто-то отзовется, но помощи не дождался. Мне не хватает профессиональной поддержки и рук. У меня рабочий день по 14-16 часов без выходных, у нас много концертов и гастролей, поэтому работа над дневниками носит урывочный, «полубессознательный» характер. У меня есть помощница, которая сканирует письма отца, помогает их набирать, я их редактирую, составляю список вопросов для необходимых уточнений. Но самое главное – выстроить последовательный временной ряд, чтобы читатели увидели это полотно развития событий.

Я понимаю, что у меня просто физически не хватит сил издать отдельно дневники, отдельно письма. У меня была идея издать письма просто, как мы это сделали со Светланой с письмами отца к Серафиме Алексеевне, последовательно и без комментариев. А потом я понял, что «вкуснее» будет перемежать письма с цитатами из дневников. Одно дело, что он писал кому-то из композиторов или руководителей страны, совсем другое – что он писал об этом дома совершенно откровенно в коленкоровую тетрадь, которую прятал и никому не показывал.

— Вы говорили, как Джалиль и Жиганов спорили, в той же работе над «Алтынчеч», когда оригинальное либретто претерпело изменения. А как сошлись два таких характера?

— Свою версию я уже выдвинул – их объединяло противостояние, которое они вели в тот период с творческими союзами. Я это наблюдаю в жизни, когда люди, которых отвергает коллектив или какая-то категория общества, сходятся. Может быть, при прочих равных они и не сошлись бы, но состояние противостояния окружению их сблизило. Ситуация мне, в общем, абсолютно понятна.

Еще раз говорю, у меня очень ироничное отношение к системе творческих союзов. Я понимаю, что нашей стране это было нужно, но говорить о том, что это были союзы единомышленников, как говорила партийная пропаганда, – это враки чистой воды. Я много лет видел это изнутри, Господь управил так, что с 1994 по 2002 год я проработал заместителем председателя Музыкального фонда Российской Федерации.

— Последний вопрос: связывались ли с вами по поводу памятника Назибу Жиганову?

— Хороший вопрос. Если вы обратили внимание, я эту тему всякий раз поднимаю. Связывались из Министерства культуры [РТ], и Вадим Робертович, слава Богу, эту тему пытается сегодня продвинуть. Я примерно понимаю, где должен стоять памятник, сейчас, слава Богу, место определили.

— Эта информация пока закрыта?

— Да, пока закрыта. Но опять же, последний раз это было больше четырех месяцев назад, и с тех пор – тишина. Честно говоря, хотелось бы дожить. Постановление правительства ТАССР об издании собрания его сочинений, установке памятника, присвоении его имени улице и куче других пафосных историй было принято еще в 1988 году, сразу после смерти отца. Прошло 38 лет, а памятника человеку, который практически построил музыкальную культуру огромной республики кирпичик за кирпичиком, с фундамента и до высоких шпилей, нет. Слава Богу, консерватории присвоили его имя…

Больше скажу, я – филателист до мозга костей, собираю марки и конверты. Всем мало-мальски значимым деятелям культуры и искусства Татарстана посвящены марки, конверты, открытки, почтовые карточки, а с Жигановым нет ничего.

Жиганов Иван Назибович – директор и художественный руководитель детского музыкального театра «Домисолька».

Родился 18 марта 1957 года в Москве.

В 1982 году окончил Казанский государственный университет по специальности «биолог-генетик». Имеет степень кандидата технических наук (1994).

В 2004 году в ГИТИС-РАТИ получил специальность «режиссер массовых представлений».

С 1994 года один из художественных руководителей Детского музыкального театра «Домисолька» в Москве.

Автор учебников, статей по истории музыки и музыкального театра, песен, которые исполняли и исполняют Александр Олешко, Диана Гурцкая, Татьяна Абрамова, Юлия Началова и другие певцы и актеры театра и кино. По инициативе И. Жиганова издан ряд монографий о жизни и творчестве Назиба Жиганова. Является генеральным продюсером ряда крупных международных фестивалей детского творчества «Мюзикл Вместе», «Фолк без границ», «Театр слова», «Цветик-Семицветик».

Почетный работник сферы молодежной политики РФ (2022).

Заслуженный работник культуры РФ (2023).

Член Союза театральных деятелей.