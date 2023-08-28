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Стало известно место прощания с экс-главврачом РКБ Рустемом Гайфуллиным
Прощание с экс-главным врачом Рустемом Гайфуллиным состоится 30 августа. Информация об этом появилась в Telegram-канале РКБ.
«Уважаемые коллеги, прощание с главным врачом Рустамом Фаизовичем состоится 30 августа в КГМА по адресу ул.Бутлерова, 36 с 9.00 до 10.00», – указано в сообщении.
Экс-главврач Республиканской клинической больницы (РКБ) Рустем Гайфуллин скончался 25 августа во время отдыха из-за того, что открылось кровотечение.
Путь Гайфуллина в медицине начался в 1989 году, когда он окончил Казанский мединститут по специальности «лечебное дело», потом успешно окончил интернатуру по хирургии и спустя некоторое время прошел переподготовку по организации здравоохранения.
Главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев сообщил, что Рустем Гайфуллин большую часть своей профессиональной жизни посвятил Республиканской клинической больнице – в общей сложности он проработал в РКБ 25 лет.
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