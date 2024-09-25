Стало известно, кто зарабатывает больше программистов в Татарстане

Средняя зарплата программиста в Татарстане сейчас достигает 136 тыс. рублей, что на 13,5 тыс. больше, чем в начале этого года. Между тем есть целый ряд профессий и должностей, в том числе и из IT-сферы, которые дают возможность заработать больше.

«Первое место по итогам лета по уровню дохода занимает профессия гейм-дизайнера (350 тыс. рублей), на втором месте – остродефицитные дата-сайентисты (240 тыс. рублей), следующие несколько позиций занимают по уровню дохода управленческие должности», - сообщили «Татар-информу» в пресс-службе hh.ru.

Также есть несколько рабочих профессий, например, водитель категории Е (250 тыс. рублей), сварщик (156 тыс. рублей), токарь, фрезеровщик, шлифовщик (по 152 тыс. рублей), чьи доходы опережают зарплату программистов (137 тыс. рублей).

Подробнее о рынке труда и зарплатах в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» - Погоня за рабочими и 8 айтишников на место: где предлагают высокую зарплату в Татарстане.