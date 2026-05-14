Стало известно, кто стал новым наместником Раифского Богородицкого монастыря

Сегодня на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был избран новый наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря. Им стал игумен Марк Виленский, ранее возглавлявший Казанско-Богородицкий мужской монастырь.

«Назначить на должность игумена Раифского Богородицкого мужского монастыря поселка Местечко Раифа Зеленодольского района Республики Татарстан игумена Марка Виленского с освобождением его от должности наместника Казанского Богородицкого монастыря города Казани», – говорится в документе.

Ранее Раифский Богородицкий мужской монастырь возглавлял игумен Гавриил Рожнов. 26 декабря на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение об избрании его главой Соликамской и Чусовской епархии в Пермском крае. В январе, в московском храме Христа Спасителя, экс-наместника возвели в сан архимандрита. После того, как владыка Гавриил покинул обитель, исполняющим обязанности был назначен игумен Марк. Он руководил монастырем с 25 января.

В сане игумена Гавриил Рожнов руководил монастырем восемь лет. Его предшественником был архимандрит Всеволод – он был первым наместником после возрождения обители. Он начал восстанавливать монастырь буквально из руин и оставил значительный след в его истории. Архимандрит скончался в возрасте 57 лет в августе 2016 года.