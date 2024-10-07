Стало известно, кто из татарстанских бойцов водрузил флаги республики над Угледаром

Стали известны позывные военнослужащих, которые водрузили флаги Татарстана над освобожденным Угледаром. Об их героизме «Татар-информу» рассказал командир штурмовой роты 430-го мотострелкового полка с позывным Бандит.

Мобилизованные из Татарстана бойцы 430-го мотострелкового полка вошли в освобожденный Угледар одними из первых. Они же водрузили флаги Татарстана и Знамя Победы над разрушенными зданиями свободного города! С конца 2022 года бойцы 430-го полка выполняли боевые задачи на Угледарском направлении и вот, наконец, смогли войти в город.

Бойцы, мобилизованные из Татарстана, которые водрузили флаги, находятся на Угледарском направлении с первых дней своей службы. Вешая флаги, бойцы рисковали жизнью, ведь тогда еще шли обстрелы.

Среди тех, кто водрузил флаги, оказался боец из Челябинска, по крови он татарин с позывным Русса. Ему 21 год. Именно он повесил флаг Татарстана на крыше здания больницы. Вместе с ним флаг вешал 27-летний боец с позывным Север из Агрыза.

Начмед полка, 36-летений боец с позывным Луна родом из Альметьевска, его сверстник, командир взвода с позывным Поэт, из Набережных Челнов и Бандит закрепили флаг на угледарской девятиэтажке.

36-летний боец с позывным Чугун из Альметьевского района и 43-летний военнослужащий с позывным Веселый из Елабуги повесили Знамя Победы на здании больницы.

Еще один флаг Татарстана бойцы повесили на здании школы в память о погибшем военнослужащем из Елабуги с позывным Михалыч.

«У нас есть много песен про Родину, есть цель – это Победа. Когда устанавливаешь флаг, в это действие ты вкладываешь двойной смысл – совмещаешь достигнутую Победу и освобождение Родины», – рассказал «Татар-информу» замначальника штаба с позывным Лев.

Подробный материал о бойцах 430-го МСП – о том, какой путь им пришлось пройти, читайте в репортаже «Татар-информа».