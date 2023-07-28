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Стало известно, кому Минпромторг запретил использовать технику Apple
Минпромторг РФ порекомендовал руководителям российских промышленных предприятий запретить своим сотрудникам использовать айфоны в рабочих целях. Об этом на экономическом форуме «Россия — Африка» заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков, сообщает РИА Новости.
Газета «Коммерсантъ» отмечает, что Минпромторг стал первым ведомством, которое установило для своих работников строгий запрет на любую служебную переписку с устройств Apple. На сегодняшний день от айфонов также отказалось Минпросвещения, Минцифры и «Ростех».
В ближайшее время такую меру могут ввести для сотрудников Центризбиркома России. В марте сотрудникам Администрации Президента РФ также порекомендовали поменять Apple на смартфоны других производителей с другой операционной системой.
Тема запрета айфонов начала широко обсуждаться в различных ведомствах после того, как в начале июня ФСБ России обвинила Apple в сотрудничестве с Агентством национальной безопасности США и организованной атаке на тысячи телефонов российских чиновников. Еще до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что для госслужащих РФ использование смартфонов производства США неприемлемо и запрещено.
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