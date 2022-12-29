Проектирование нового терминала аэропорта Казани начнется в 2023 году. Предполагается, что после его строительства общая пропускная способность всех терминальных комплексов составит 6,5 млн пассажиров в год. Об этом сообщил журналистам генеральный директор международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

«Принято решение о начале проектирования еще одного терминала и проектировании ангарного комплекса технического обслуживания и ремонта воздушных судов. В январе проведем необходимые конкурсные мероприятия, и начнется проектирование. После его окончания и прохождения главгосэкспертизы приступим к строительству», – рассказал спикер.

По словам Романцова, пропускная способность действующих терминалов казанского аэропорта рассчитана на 2,5 млн пассажиров в год, но уже в этом году обслужено 4 млн человек. «Мы работаем с перегрузкой», – заметил он.

При этом гендиректор уточнил, что пока не принято решение, на какие направления, внутренние или международные, будет работать новый терминал. «Сформируем техническое задание и от этого будем исходить, – добавил он. – Новый терминал будет находиться в восточной части терминала 1А».

Кроме того, по словам Романцова, пока не принято решение по строительству грузового терминала, поскольку грузопоток снизился почти наполовину по сравнению с 2021 годом. Поэтому планируется реконструировать грузовой склад, увеличив его площади.