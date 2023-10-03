Стало известно, когда в Казань прибудет общероссийский крестный ход

Общероссийский миссионерский крестный ход, посвященный 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново, прибудет в Казань 10 октября. Об этом сообщают в митрополии Татарстана.

Крест будет принесен в кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря в 7.00. В этот же день митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавит в Казанском соборе праздничную Божественную литургию. Начало богослужения в 9.00.

В этот день в кафедральном соборе перед святыней будут совершаться молебные пения. Заключительный торжественный молебен и проводы Годеновского Креста состоятся вечером этого же дня в 20.00.

Кроме того, накануне, 9 октября, в казанском доме культуры им. Ленина состоится показ художественного фильма по одноименной поэме русского поэта Николая Мельникова «Русский Крест». Начало показа в 19.00.

Напомним, что с 2 сентября по 4 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в России организовали миссионерский крестный ход, посвященный 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново. Крестоходцы пронесут освященную копию годеновской святыни через 27 городов России и Республики Беларусь. Казань включили в маршрут общероссийского крестного хода от Бреста до Владивостока