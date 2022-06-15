Стало известно, когда появится список участников Гран-при России по фигурному катанию

Полный список участников Гран-при России по фигурному катанию ожидается не раньше конца лета. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) намерена создать и провести в следующем сезоне собственный аналог серии Гран-при, на который будут также приглашены некоторые иностранные фигуристы.

Стоит отметить, что сам Гран-при будет включать в себя шесть этапов, а один из них пройдет с 4 по 6 ноября в Казани. Финал состоится с 3 по 5 марта в Сочи.

Ранее министр спорта РТ Владимир Леонов прокомментировал близость отношений между 21-летним хоккеистом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым и 20-летней фигуристкой Алиной Загитовой.