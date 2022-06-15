«Любовь побеждает всё»: министр спорта РТ Леонов о романе Загитовой и хоккеиста Воронкова

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал близость отношений между 21-летним хоккеистом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым и 20-летней фигуристкой Алиной Загитовой.

По словам Леонова, если Алина и Дмитрий станут полноценной парой и подтвердят свои отношения, то министерство спорта РТ обсудит данный вопрос касательно сотрудничества в рамках популяризации спорта в республике.

«Любовь побеждает всё, дай бог, у них получится. Насколько я знаю, официально об отношениях они не заявляли, об этом писали только в СМИ. И, честно говоря, глубоко не знаком с личной жизнью ни того, ни другого, но точно могу сказать, что это великолепные спортсмены, имеющие отношение к Татарстану, к Казани.

Если они станут полноценной парой, обязательно свяжемся с ними и будем как-то обсуждать вопрос сотрудничества в рамках популяризации спорта в республике. Как сейчас можно говорить, своих мы не забываем. Будем использовать их, главное, чтобы у них самих было желание, — цитирует Леонова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация о близких отношениях между Воронковым и Загитовой после того, как фигуристка несколько раз посетила матчи «Ак Барса», а на недавнем чемпионате ФХР в формате 3х3 Олимпийская чемпионка присутствовала в качестве почетного гостя.

Стоит отметить, что Воронков на этом турнире выступал за сборную Казани, которая завершила свое выступление на стадии четвертьфинала.