Стало известно, какой будет застройка 15-го микрорайона Нижнекамска — фото

Фото: https://vk.com/gorodgovori

Появилось первое изображение планируемой застройки 15-го микрорайона Нижнекамска. Подробнее о проекте в своем сообществе «Город говорит» во «ВКонтакте» рассказал блогер Михаил Любимов.

Он отметил, что новые дома будут с переменной этажностью — от 5 до 24. Общая площадь жилья составит 60 тысяч квадратных метров.

На территории жилого комплекса будут организованы подземные и наземные парковки, что позволит разгрузить дворы от машин. Первые этажи домов будут отданы под нежилые помещения.

Любимов отметил, что сейчас ведется проектирование объекта, вероятность реализации этого проекта очень высока.

Застройщиком площадки выступает СМУ-88.

Ранее мэр Нижнекамска Рамиль Муллин заявил, что застройку 15-го микрорайона планируют начать к концу 2024 года.