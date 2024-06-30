Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стало известно, какой будет застройка 15-го микрорайона Нижнекамска — фото
Появилось первое изображение планируемой застройки 15-го микрорайона Нижнекамска. Подробнее о проекте в своем сообществе «Город говорит» во «ВКонтакте» рассказал блогер Михаил Любимов.
Он отметил, что новые дома будут с переменной этажностью — от 5 до 24. Общая площадь жилья составит 60 тысяч квадратных метров.
На территории жилого комплекса будут организованы подземные и наземные парковки, что позволит разгрузить дворы от машин. Первые этажи домов будут отданы под нежилые помещения.
Любимов отметил, что сейчас ведется проектирование объекта, вероятность реализации этого проекта очень высока.
Застройщиком площадки выступает СМУ-88.
Ранее мэр Нижнекамска Рамиль Муллин заявил, что застройку 15-го микрорайона планируют начать к концу 2024 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»