В Нижнекамске к концу года начнут застройку 15-го микрорайона

К концу этого года в Нижнекамске планируется начать строительство домов в 15-м микрорайоне. Об этом сообщил глава Нижнекамского района и мэр города Рамиль Муллин.

«Встречались с собственниками земель. Утвердили эскизные проекты застройки 15-го микрорайона, где будет работать СМУ-88. Начинается проектирование. Думаю, что к концу года начнется строительство», – рассказал глава города.

По словам Муллина, на территории планируется построить разноэтажные дома. Он убежден, что этот жилищный комплекс станет «доминантой города».

«Очень интересные проекты. Договорились с застройщиком, что все будет делать в рамках комплексного подхода благоустройства», – подчеркнул мэр Нижнекамска.