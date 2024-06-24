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В Нижнекамске к концу года начнут застройку 15-го микрорайона
К концу этого года в Нижнекамске планируется начать строительство домов в 15-м микрорайоне. Об этом сообщил глава Нижнекамского района и мэр города Рамиль Муллин.
«Встречались с собственниками земель. Утвердили эскизные проекты застройки 15-го микрорайона, где будет работать СМУ-88. Начинается проектирование. Думаю, что к концу года начнется строительство», – рассказал глава города.
По словам Муллина, на территории планируется построить разноэтажные дома. Он убежден, что этот жилищный комплекс станет «доминантой города».
«Очень интересные проекты. Договорились с застройщиком, что все будет делать в рамках комплексного подхода благоустройства», – подчеркнул мэр Нижнекамска.
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