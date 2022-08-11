В Нижнекамске после ремонта в спорткомплексе «Факел» появится зал-трансформер

В нижнекамском спорткомплексе «Факел» запланирован ремонт, после которого здесь появится многофункциональный зал. Он сможет трансформироваться под разные нужды нижнекамцев разной возрастной категории. В администрации муниципалитета «Татар-информу» рассказали, какое наполнение получит спортивный объект.

«Многофункциональный зал подразумевает, что здесь смогут проводиться и спортивные занятия, и культурные, и лекции, и танцы, и общие сборы людей. Пол будет оборудован паркетом, который подходит и для спортсменов, и для культуристов, и для танцоров — для всех. А мебель будет легко и быстро трансформироваться под разные нужды», — рассказала начальник пресс-службы Яна Енькова.

«Факел» станет единым комплексом с Домом народного творчества, появится дополнительный вход в фойе через ДНТ.

«„Факел“ сможет разгрузить ДНТ в случае масштабных мероприятий. На 9 Мая планируется проводить встречу с ветеранами и организовывать для них чаепития. Впритык к „Факелу“ расположена площадь и монумент Победы, где проходят все важные мероприятия на 9 Мая. Сразу после официальной части ветераны смогут попить чай за организованными столами, пообщаться», — отметила собеседница агентства.

Также обновленный спорткомплекс будет использоваться как выставочный центр, особенно в летний сезон, пока дети на каникулах. «Здесь большие панорамные окна, много солнца. Идея в том, что все объекты — будь то образовательные либо спортивные — должны быть функциональными. Это общие пространства, где можно проводить разнонаправленные мероприятия. И эти пространства должны быть благоустроены. Также здесь планируется проводить концерты и показательные выступления», — рассказала глава пресс-службы.

Сейчас в «Факеле» занимаются 400 детей. «У юных спортсменов, конечно, останутся тренировки, занятия. Соревнования планируются по графику. Графики мероприятий будут согласовываться между управлениями исполкома», — пояснила Яна Енькова.

До 2018 года в комплексе уже проводились масштабные мероприятия, как, например, новогодние елки для юных горожан. «В центре зала стояла красивая ель, проводились хороводы, интерактивы, игры с детьми. Он и был многофункциональным. Мы возвращаем объекту наследие и делаем его еще более удобным», — заключила собеседница агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие объекты появятся в Нижнекамске в ближайшие четыре года.