Стало известно, какие федеральные проекты курируют Хуснуллин и Чернышенко

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Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности по кураторству ряда федеральных проектов между своими заместителями. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина РФ.

«Решение принято для организации эффективной работы нового состава Кабмина по выполнению поручений Президента [РФ Владимира Путина] и достижению национальных целей развития», — сказано в сообщении.

Марат Хуснуллин по-прежнему будет курировать федеральные проекты «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай» и «Развитие ж/д инфраструктуры Центрального транспортного узла» (входят в национальный проект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»). Кроме того, вице-премьер будет отвечать за проект «Реинжиниринг правил промышленного строительства».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возьмет в свою зону ответственности федеральный проект «Профессионалитет».

Руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко будет курировать такие проекты, как «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Искусственный интеллект», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи» (входят в национальный проект «Цифровая экономика РФ»). Также за Григоренко закреплены «Доступ в интернет», «Цифровой профиль гражданина», «Госуслуги онлайн», «Электронный документооборот», «Подготовка кадров для ИТ».

Вице-премьер Виталий Савельев будет отвечать за следующие проекты: «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем», «Кадры для беспилотных авиационных систем», «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем», «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» (входят в национальный проект «Беспилотные авиационные системы»); «Развитие морских портов», «Развитие Северного морского пути», «Развитие региональных аэропортов», «Развитие высокоскоростных ж/д магистралей», «Развитие ж/д инфраструктуры Восточного полигона железных дорог», «Развитие ж/д подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна», «Развитие ж/д подходов к морским портам Северо-Западного бассейна» (нацпроект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»). В ведение Савельева переданы также федеральные проекты «Круглогодичный Севморпуть», «Беспилотные логистические коридоры», «Автономное судовождение».

Кураторов остальных федеральных проектов утвердят в дальнейшем — по мере подготовки согласованных предложений в аппарате Кабмина.