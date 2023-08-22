Стало известно, как изменится уровень прожиточного минимума в Татарстане в 2024 году

Размер прожиточного минимума на душу населения в Татарстане в 2024 году повысится. Проект соответствующего постановления разработал Минтруд республики.

Так, планируется утвердить величину прожиточного минимума на 2024 год в расчете на душу населения в размере 12 тыс. 966 рублей, для трудоспособного населения – 14 тыс. 133 рубля, пенсионеров – 11 тыс. 151 рубль, детей – 12 тыс. 577 рублей.

Отметим, что на этот год прожиточный минимум составлял 12 тыс. 219 рублей на душу населения, для трудоспособных жителей – 13 тыс. 319 рублей, для пенсионеров – 10 тыс. 508 рублей и для детей – 11 тыс. 852 рубля.

До 28 августа проект постановления будет проходить антикоррупционную экспертизу.

Напомним, в Минтруде РФ ранее заявляли, что к 2030 году в России минимальный размер оплаты труда на 30% должен превысить уровень прожиточного минимума. По поручению Президента Владимира Путина с нового года МРОТ повысят сразу на 18,5%.