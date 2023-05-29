Минтруд: К 2030 году МРОТ на 30% превысит уровень прожиточного минимума

К 2030 году минимальный размер оплаты труда в России на 30% превысит прожиточный минимум. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

По его словам, в ближайшие годы МРОТ будет расти быстрее, чем уровень прожиточного минимума.

«Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%», — цитирует его ТАСС.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда в стране достигает 16 242 рубля. По инициативе Президента России Владимира Путина с нового года его повысят сразу на 18,5%.