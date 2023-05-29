Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минтруд: К 2030 году МРОТ на 30% превысит уровень прожиточного минимума
К 2030 году минимальный размер оплаты труда в России на 30% превысит прожиточный минимум. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
По его словам, в ближайшие годы МРОТ будет расти быстрее, чем уровень прожиточного минимума.
«Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%», — цитирует его ТАСС.
В настоящее время минимальный размер оплаты труда в стране достигает 16 242 рубля. По инициативе Президента России Владимира Путина с нового года его повысят сразу на 18,5%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»