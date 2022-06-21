Стало известно, как будут называться именные батальоны добровольцев из Татарстана

Появилась информация о том, как назовут именные батальоны, который формируют в Татарстане из служащих по контракту.

По данным источника «Татар-информа», знакомого с ситуацией, они будут называться: «Алга» и «Тимер», что означает — «Вперед» и «Железный».

Ранее агентство рассказывало подробно о том, что попасть на службу в именной батальон может любой желающий житель Татарстана. Главное, он должен подойти по всем физическим и психологическим параметрам.

«Задумка такова, что батальоны должны быть сформированы только из уроженцев Татарстана, чтобы они встали в строй, плечом к плечу, знали друг друга, вместе шли и выполняли поставленные задачи», — рассказал на пресс-конференции начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани майор Евгений Токмаков.

После того, как формирование батальонов «Алга» и «Тимер» закончится, новобранцы отправятся на военную подготовку. Только через месяц после этого они уедут выполнять боевые задачи, в том числе и в зону спецоперации на Украину. Каждый именной батальон будет иметь свои опознавательные знаки и шевроны.

По данным источника агентства, сегодня новые имена батальонов сообщили главам районных администраций во время совещания по ВКС.