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Политика 23 февраля 2023 10:35

Стало известно, как большинство россиян отнеслись к посланию Путина

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78% россиян, которые смотрели трансляцию послания Президента Владимира Путина Федеральному собранию, сочли, что глава государства был честен и искренен, говорится в исследовании ВЦИОМа. Интересным послание назвали 82% опрошенных. Отмечается, что россияне «отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей».

«Выступление типично характеризовалось как интересное, речь Владимира Путина – как честная и искренняя, а его позиция – четкая и понятная. Положительные реакции доминируют над отрицательными», – заявил ВЦИОМ.

9% не согласились с тем, что Путин в послании был честен, еще 13% затруднились с ответом. 88% опрошенных заявили о четкости позиции Путина, 6% с этим не согласились. Общее соотношение положительных и отрицательных реакций – 84% против 16%.

Напомним, с посланием Федеральному собранию Путин выступил 21 февраля, подробности – в материале «Татар-информа».

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