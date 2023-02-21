Путин: «Ни у кого не должно быть иллюзий, что стратегический паритет может быть разрушен»

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«США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории»

«Мы делали все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами, терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, репрессии киевского режима против неугодных, издевательства над верующими, все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе», – сказал Владимир Путин.

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В западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав нацбатальонов, поставляли оружие. «Хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники», – подчеркнул Путин, напомнив также о попытках киевских властей заполучить ядерное оружие.

«США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне», – уточнил Путин.

Глава государства отметил, что страны Запада словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и «нормандский формат» дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что всё то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне – я хочу это подчеркнуть – именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплёными картами.

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В своем выступлении Путин обратил внимание, что Россия шаг за шагом будет решать поставленные задачи на Донбассе.

«Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи», – сказал глава государства.

Путин отметил, что в этом году с посланием Федеральному собранию он выступает в сложное, «рубежное» для России время – в «период кардинальных необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий». Эти события, по его словам, определяют будущее России и ее народа, когда «на каждом из нас лежит колоссальная ответственность».

«Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цель Запада – безграничная власть»

По словам главы государства, элиты западных стран сегодня представляют собой настоящий символ тотальной и беспринципной лжи.

«Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулись подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством. <…> От этого позора им никогда не отмыться. Западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи», – подчеркнул Президент России.

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Он добавил, что наша страна сегодня отстаивает принципы равноправия в международных отношениях, без деления на «цивилизованные» страны и все остальные.

«Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цель Запада – безграничная власть. Он уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество и вооружение киевского режима», – сказал Путин.

Он привел для сравнения данные Организации экономического сотрудничества и развития: на помощь беднейшим государствам мира страны «Семерки» выделили за 2020-2021 годы порядка 60 млрд долларов.

«Понятно, да? На войну – 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, – 60. Да еще под известные требования покорности со стороны стран – получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью? Об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё подевалось?» – обратил внимание Путин.

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В то же время, по его словам, поток денег на войну не уменьшается. Запад также не жалеет средств на поощрение смут и переворотов в других странах по всему миру.

Поставляя Киеву современное вооружение, Запад стремится «переломить ход боевых действий», однако Россия будет отвечать на эти шаги, заявил Президент Владимир Путин. По его словам, поставки дальнобойных систем вооружения Украине приведут к активизации боевых действий и тому, что РФ будет еще дальше «отодвигать угрозу» от своих границ.

«Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, на их планах по наращиванию военных поставок, всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», – сказал Путин, после чего в зале раздались аплодисменты.

Элиты Запада не скрывают своей цели – «нанести России стратегическое поражение», добавил Президент. По его мнению, это говорит о стремлении перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. «Мы так это понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать», – подчеркнул он.

Также Путин вновь заявил, что ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и киевском режиме.

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Путин предложил создать специальный фонд для поддержки семей участников специальной военной операции

По словам Президента России, социально-экономическое развитие и восстановление новых регионов России будет идти нарастающим темпом, процесс уже запущен.

«Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который теперь получил надежную сухопутную связь со всей Россией», – рассказал Путин.

Он также отметил большой вклад регионов страны в прямой поддержке пострадавших городов и поселков на новых территориях.

Говоря о поддержке семей участников специальной военной операции, Владимир Путин предложил создать для этих целей специальный фонд. В его задачи будет входить оказание семьям погибших и ветеранов комплексной и адресной поддержки. Кроме этого, фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации.

«Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить детей, дать им образование. Семья каждого должна быть окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», – сказал Путин.

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Также фонд будет помогать в образовании детей из семей погибших военных, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве и получении новой профессии. «Отдельная важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается», – подчеркнул глава государства.

Правительство вместе с регионами должно в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Услуги в фонде должны оказываться по принципу одного окна, «без казенщины и бюрократии», подчеркнул Президент.

«За каждой семьей погибшего, каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник», – сказал Путин.

Кроме этого, глава государства предложил установить регулярный отпуск каждые полгода для всех участников специальной военной операции, включая кадровых военных, мобилизованных и добровольцев.

«Служба в зоне специальной военной операции, все это понимают прекрасно, связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, с каждодневным риском для здоровья и жизни. Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», – сказал Путин.

По его словам, пока остаются вопросы, связанные с обеспечением участников СВО.

«Речь о снабжении и оснащении, о денежном довольствии и страховых выплатах в связи с ранением, о медицинской помощи. Однако обращения, которые поступают и ко мне, и к губернаторам ­– мне они тоже об этом докладывают, в органы военной прокуратуры, к Уполномоченному по правам человека, говорят о том, что далеко не все эти вопросы еще решены. Необходимо разбираться в каждом конкретном случае», – поручил Президент России.

«В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм — чувство, которое исторически присуще нашему народу»

Глава государства обратил внимание, что Россия не будет заниматься охотой на ведьм и наказывать тех, кто отказался от своей родины после начала специальной военной операции на Украине.

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«Мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм. Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины. Пусть это останется на их совести. Пусть они с этим живут, им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку», – сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что те, кто совершил террористические и другие преступления, направленные против безопасности российского общества, территориальной целостности России, понесут ответственность по закону.

Президент напомнил, что начиная с 2014 года жители Донбасса отстаивали право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролись и не сдавались в условиях блокады и постоянных обстрелов, веря, что Россия придет на помощь.

Владимир Путин поблагодарил жителей России за поддержку специальной военной операции на Украине.

«Хочу поблагодарить всех, весь народ России, за мужество и решимость. Хочу сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам Донецких и Луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах Боевого армейского резерва „БАРС”», — сказал Путин.

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Он поблагодарил родителей и жен бойцов, а также военных корреспондентов, которые рискуют собой на передовой, чтобы рассказать о происходящем всему миру. При этом Президент извинился, если в ходе своего выступления не назвал тех, кому выражает слова благодарности.

«Особые слова [адресованы] жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами определили свое будущее на референдумах, сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в условиях, когда совсем рядом шли военные действия. Но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей родиной», — убежден Путин.

Российский лидер также отметил, что гордится многонациональным народом, абсолютным большинством граждан, которые заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации, «поняли, в чем смысл действий, поддержали наши действия по защите Донбасса».

«В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм — чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым неразрывной связи своей собственной судьбы с судьбой Отечества», — заключил глава государства.

Президент России предложил подготовить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс «деофшоризации»

Владимир Путин считает, что бизнес в ключевых отраслях страны должен работать в рамках российской юрисдикции. А Правительству РФ необходимо разработать дополнительные меры по «деофшоризации» экономики.

«Рассчитываю, что Правительство страны вместе с правоохранительными органами и деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу. Одновременно прошу Правительство в тесном контакте с Парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс “деофшоризации” экономики», – заявил Путин.

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Он подчеркнул, что в этой сфере нельзя допускать вседозволенности, но перегибать палку тоже не стоит.

Путин напомнил о проблемах, с которыми столкнулась экономика страны после распада СССР. Тогда начала формироваться экономика на основе рыночных отношений и частной собственности, в результате чего она стала ориентирована на Запад, в основном как источник сырья.

«В это время более сложные отрасли экономики развивались слабо. Чтобы сломать эту негативную тенденцию, нам потребовались годы. Мы достигли реальных видимых перемен. Но нужно учитывать, в какой ситуации развивался наш частный бизнес», – сообщил Президент страны.

Для успешного решения задач технологического развития страны необходимо сфокусировать усилия отечественной науки на получении конкретных и значимых результатов, уверен Президент РФ.

Он отметил, что с учетом масштабных задач, стоящих перед страной, нужно обновить подходы к подготовке кадров и научно-технологической политике.

«Нужно четко расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на получении конкретных, принципиально значимых научных результатов. Прежде всего, в тех сферах, где у нас есть хорошие заделы и которые имеют критическое значение для жизни страны. Включая транспорт, энергетику, систему ЖКХ, сельское хозяйство, промышленность», – обратился глава государства.

Он пояснил, что в основе всех научных прорывов лежат фундаментальные научные исследования. В этой сфере необходимо дать ученым пространство для творчества, чтобы простимулировать молодежь идти в науку.

«Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках»

Глава государства уверен, что необходимо создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома – внутри России. Он попросил Правительство ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля этого года.

«В мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать приток в сферу инвестиций», – сказал глава государства.

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При этом, по его словам, необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. «Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», – уточнил Путин.

Он напомнил, что такие вклады граждан в объеме до 1,4 млн рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован.

«Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму – до 2,8 млн рублей», – подчеркнул Президент.

Надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников, добавил Путин.

Образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой, обратил внимание Владимир Путин.

Он напомнил, как начал развиваться крупный бизнес в России. «Технологии — на Западе, более дешевые финансовые источники и выгодные рынки сбыта — на Западе. Естественно, и капиталы стали утекать туда же. И, к сожалению, вместо того, чтобы идти на расширение производства, на покупку оборудования и технологий, на создание новых рабочих мест здесь, у нас в России, они в том числе тратились на зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость», — заметил Путин.

Вложения в развитие появились позже, но на первом этапе капиталы «широким потоком» уходили на потребление за рубежом. «А там, где богатство, там, естественно, и образование детей, там их жизнь, их будущее», — констатировал Президент РФ.

По его мнению, отследить, предотвратить такое развитие ситуации государству было практически невозможно, ведь страна жила в парадигме свободного рынка.

«Последние события убедительно показали — образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой, и те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли. Их там просто ограбили. Отняли даже законно заработанные средства», — отметил Путин.

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Он вспомнил, как ранее, обращаясь к представителям российского бизнеса, в шутку сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги».

«Ровно так всё и вышло. И знаете, сейчас добавлю простую, но очень важную вещь. Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, и так далее, и тому подобное. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную демонстративную роскошь так называемых новых элит», — подчеркнул глава государства.

Путин поручил выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах

Президент России предложил выплачивать материнский капитал семьям новых регионов России, дети в которых родились начиная с 2007 года. Он напомнил, что ранее на такой же шаг власти пошли при поддержке семей Крыма и Севастополя.

С 1 февраля маткапитал вновь проиндексирован на величину фактической инфляции за прошлый год – на 11,9%. В целом объем бюджетных расходов на поддержку семей в России вырос в разы, он является самым быстрорастущим разделом бюджета страны, подчеркнул Президент.

«Право на такую меру теперь есть и у жителей новых субъектов. Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года. То есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России», – сказал Путин.

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Кроме этого, глава государства поручил выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах. По словам Путина, необходимо уделить особое внимание малым городам и сельским территориям.

«Поручаю Правительству страны выделить 50 млрд рублей, которые в этом году целевым образом пойдут на обновление общественного транспорта в субъекты Федерации. Причем этот процесс должен быть реализован с помощью современных технологий. Особое внимание здесь уделить малым городам и сельским территориям», – заявил Путин.

Он добавил, что в этом году также будет увеличено финансирование бюджетных кредитов на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах на 250 млрд рублей.

«Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты»

Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в действии Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Российский лидер напомнил, что согласно действующему договору, заключенному еще в 2010 году, предполагались взаимные инспекции его участников на соответствующих военных объектах друг друга. Кроме того, в документе был закреплен важнейший принцип неделимости безопасности. По словам Путина, эти и другие пункты США не раз нарушали за прошедшие годы.

«Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», — подчеркнул Президент РФ.

Он добавил, что в текущей обстановке России необходимо учитывать общий ядерный потенциал альянса НАТО, а не только его главного члена — Соединенных Штатов. В частности, Путин упомянул развитие ядерных программ Франции и Великобритании.

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«США и НАТО прямо говорят, что их цель – нанести стратегическое поражение России. После этого они, как ни в чем не бывало, собираются разъезжать по нашим оборонным объектам? Неделю назад мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования, они и туда собираются сунуть свой нос?» – задал риторический вопрос глава государства.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия проведет испытания новых видов ядерного оружия в том случае, если первыми это сделают Соединенные Штаты Америки.

«Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», – сказал глава государства.

Путин сообщил, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. «В том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть», – отметил он.

В связи с этим глава государства обратился к Министерству обороны России и «Росатому», заявив, что они должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем», – заверил он.

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«И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки. Мы же знаем всю подноготную, знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов в Соединенных Штатах», – добавил Путин.

Церемония оглашения послания Президента России Федеральному собранию РФ в этом году прошла в столичном Гостином дворе. На церемонию были приглашены около 1 тыс. гостей: депутаты Госдумы, сенаторы, члены Правительства, высокопоставленные сотрудники Администрации главы государства, руководители Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий. В этом году среди приглашенных появилась новая категория – участники специальной военной операции.