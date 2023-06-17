Стало известно имя абсолютного батыра Сабантуя в Челнах – обладателя нового «Москвича»

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

Победу в последнем поединке по национальной борьбе кореш на Сабантуе в Набережных Челнах одержал местный житель Ильдар Хамитов. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Автограда.

В суперфинале он сражался с борцом Азатом Абдрашитовым. Победителю мэр города Наиль Магдеев вручил главный приз – ключи от нового автомобиля «Москвич». После этого абсолютный батыр по традиции прошел круг почета с бараном на плечах.

На этом праздник не завершился – впереди гостей ждет вечерняя программа с выступлениями популярных артистов города и радиостанции «Кунел», а также заслуженной артистки Республики Татарстан Ильсии Бадретдиновой. Завершится Сабантуй праздничным фейерверком. Подробнее о том, как сегодня с утра проходил праздник – в репортаже «Татар-информа».

Фото, видео: пресс-служба мэрии Набережных Челнов