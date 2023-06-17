Этнодеревня, скачки и «Москвич» для главного силача: Челны с размахом отмечают Сабантуй

Фото: Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

В Набережных Челнах сегодня с размахом отметили один из главных татарских национальных праздников – Сабантуй. Конкурсы, соревнования, конные скачки, угощения и зрелищные постановки – все это стало частью большого торжества, одним из почетных гостей которого стал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Вместе с главой города Наилем Магдеевым он дал старт празднику, на котором побывал корреспондент «Татар-информа».

Приехали на Сабантуй в Автоград также главы соседних районов и руководители республиканских ведомств. Почетных гостей встречали артисты театра танца «Булгар» и финалистки конкурса «Сабантуй гузэле-2023», которые угостили делегацию чак-чаком и караваем и вручили гостям тюбетейки.

Главной площадкой праздника стал майдан в парке «Прибрежный». Здесь создали стилизованную этнодеревеньку, где гости могли познакомиться поближе с традициями разных народов, проживающих в республике.

Татарское подворье представляло собой несколько крестьянских изб начала XX века с расставленными по углам старинными сундуками из музейных фондов города. Здесь же можно было увидеть изделия ручной работы из дерева и старинные предметы быта. На территории подворья установили импровизированный пруд с утками и небольшую мельницу. Для посетителей была организована ярмарка изделий народных художественных промыслов.

Приветствуя гостей, Песошин отметил, что Сабантуй – это любимый праздник татарстанцев, который остается местом встречи представителей разных национальностей и вероисповеданий. По его словам, это событие создает особую атмосферу дружбы и взаимопонимания между людьми, играет важную роль в сохранении и развитии этнокультурного многообразия в республике.

Также премьер зачитал гостям праздника приветствие от Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Праздничный майдан, прежде всего, чествует всех работников сельского хозяйства, – говорилось в поздравлении руководителя республики. – Благодаря их самоотверженному труду, успешно завершена посевная кампания, заложены основы будущего урожая и продовольственного благополучия Татарстана. Сабантуй придает нам особый настрой, вселяет силы и уверенность в завтрашнем дне. В переломные времена еще острее ощущается необходимость укреплять наши традиционные ценности: любовь к Родине, семье, уважение к старшим, почтительное отношение к родному языку».

Сабантуй собрал в Челнах представителей более 80 национальностей, которые проживают здесь в мире и согласии, отметил в своем выступлении Магдеев.

«Широкий майдан Сабантуя дает нам прекрасную возможность ощутить свою причастность к родной культуре, насладиться мелодичным звучанием татарского языка, проявить свои самые лучшие качества. Уверен, что это событие всегда будет оставаться ярким, жизнерадостным праздником, вдохновляющим нас на добрые, благородные дела и поступки», – сказал мэр.

Также глава города поблагодарил трудовые коллективы городских предприятий за добросовестную работу и тружеников агропромышленного комплекса, которые обеспечивают продовольственное благополучие полумиллионного города.

Отдельно Магдеев обратился к горожанам с благодарностью за силу и стойкость перед лицом непростых событий. «Сегодня наши военнослужащие с честью и достоинством выполняют непростые задачи в рамках проведения специальной военной операции, – напомнил он. – Наши воины знают, что в Челнах их всегда ждут, любят и готовы помочь. Ежемесячно мы с вами организуем гуманитарные конвои новым регионам нашей страны. Мы всегда помогали нашим воинам, поддерживали нуждающихся, и продолжим делать это. Будем также работать совместно для дальнейшего социально-экономического развития города».

После приветствия Песошин и Магдеев наградили наиболее отличившихся работников АПК, вручив им государственные награды республики.

В этом году праздник дополнили несколькими новыми площадками, интересными как для взрослых, так и для детей. Так, детский городок «Сказка» представил гостям любимых персонажей и концертную программу с участием лучших детских коллективов города. Самые маленькие гости праздника поучаствовали в мастер-классах, национальных и спортивных играх.

На всей территории татарского подворья организовали ярмарку изделий народных художественных промыслов. На ней мастера Татарстана представили национальные костюмы, мусульманскую одежду, сувенирные изделия. Еще одним новшеством праздника в этом году стал минизоопарк с домашними животными.

На одной из центральных площадок разметили выставку сельхозмашин, которые примут участие в уборке урожая нынешнего года. Интерес гостей праздника вызвала и выставка ретротракторов. Изготовленные около ста лет назад, эти машины доставили из Научно-технического музея истории трактора, находящегося в Чебоксарах.

После театрализованного представления на Центральном майдане парка «Прибрежный» начались соревнования по армспорту, тяжелой атлетике и народно-национальным играм.

Финальным аккордом сегодняшнего праздника станут соревнования борцов за звание абсолютного батыра. На главный приз – новый автомобиль «Москвич» – претендуют около 250 человек.

Напомним, победителя в конных скачках уже выбрали – первое место заняла наездница Полина Кузнецова из Менделеевского района. Она выиграла скачки на гнедом жеребце 2018 года рождения чистокровной породы Лаки Мун.

Вечернюю программу украсит выступление популярных артистов города и радиостанции «Кунел», а также заслуженной артистки Республики Татарстан Ильсии Бадретдиновой. А завершится Сабантуй праздничным фейерверком.