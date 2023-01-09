Стало известно, где сооснователь Finiko Эдвард Сабиров записал разоблачающее видео

Блогер Андрей Алистаров выяснил, где именно сооснователь Finiko Эдвард Сабиров записал разоблачающее видео. Все подробности блогер рассказал на своем канале в получасовом выпуске.

Блогер вкратце напомнил своим подписчикам о том, что когда-то Finiko была одной из крупнейших пирамид. Сейчас его главный основатель Кирилл Доронин коротает будни в московском СИЗО, его сообщники, в том числе Эдвард Сабиров, находились в бегах. В отношении всех возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В конце минувшего года Сабиров все же решился выйти на связь и записал вкладчикам видеообращение, где он рассказал о неком Даниэле Магсумове. Якобы именно у него хранятся все деньги вкладчиков.

Позже стражи порядка задержали Сабирова в Эмиратах. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции. За это время блогер Андрей Алистаров провел собственное расследование и выяснил, что видео с разоблачением Магсумова Эдвард Сабиров записал на арендованной двухэтажной вилле. Главной зацепкой, по которой блогеру удалось раскрыть обман Сабирова, стала едва заметная на видео деталь – небольшое углубление в стене, на фоне которой было записано обращение.