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Происшествия
9 января 2023  22:00
Елена Саляхова

Стало известно, где сооснователь Finiko Эдвард Сабиров записал разоблачающее видео

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Блогер Андрей Алистаров выяснил, где именно сооснователь Finiko Эдвард Сабиров записал разоблачающее видео. Все подробности блогер рассказал на своем канале в получасовом выпуске.

Блогер вкратце напомнил своим подписчикам о том, что когда-то Finiko была одной из крупнейших пирамид. Сейчас его главный основатель Кирилл Доронин коротает будни в московском СИЗО, его сообщники, в том числе Эдвард Сабиров, находились в бегах. В отношении всех возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В конце минувшего года Сабиров все же решился выйти на связь и записал вкладчикам видеообращение, где он рассказал о неком Даниэле Магсумове.  Якобы именно у него хранятся все деньги вкладчиков. 

Позже стражи порядка задержали Сабирова в Эмиратах. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции. За это время блогер Андрей Алистаров провел собственное расследование и выяснил, что видео с разоблачением Магсумова Эдвард Сабиров записал на арендованной двухэтажной вилле. Главной зацепкой, по которой блогеру удалось раскрыть обман Сабирова, стала едва заметная на видео деталь – небольшое углубление в стене, на фоне которой было записано обращение.

#финансовая пирамида #Мошенничество
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