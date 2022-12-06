Сооснователя Finiko Эдварда Сабирова отказались выпускать под залог

Сооснователю Finiko Эдварду Сабирову отказали в освобождении под залог. Об этом в своем телеграм-канале рассказал блогер Андрей Алистаров.

По его информации, Сабирова задержали в Дубае 24 ноября. Сегодня его этапировали в тюрьму «Al Ghurair», где он проведет два месяца.

Напомним, что незадолго до задержания Эдвард Сабиров записал видео, в котором рассказал о неком Даниэле Магсумове – якобы настоящем основателе Finiko и держателе финансов.

Именно по указке Магсумова, по словам Сабирова, отправлен в СИЗО Кирилл Доронин, а его самого вывезли за границу.

В поле зрения оперативников организаторы Finiko попали в начале минувшего года, тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Летом началась серия задержаний – первым в руки полицейских попался Доронин, его сообщники Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы ударились в бега.