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Происшествия
6 декабря 2022  22:14
Елена Саляхова

Сооснователя Finiko Эдварда Сабирова отказались выпускать под залог

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Сооснователю Finiko Эдварду Сабирову отказали в освобождении под залог. Об этом в своем телеграм-канале рассказал блогер Андрей Алистаров

По его информации, Сабирова задержали в Дубае 24 ноября. Сегодня его этапировали в тюрьму «Al Ghurair», где он проведет два месяца. 

Напомним, что незадолго до задержания Эдвард Сабиров записал видео, в котором рассказал о неком Даниэле Магсумове – якобы настоящем основателе Finiko и держателе финансов. 

Именно по указке Магсумова, по словам Сабирова, отправлен в СИЗО Кирилл Доронин, а его самого вывезли за границу.  

В поле зрения оперативников организаторы Finiko попали в начале минувшего года, тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Летом началась серия задержаний – первым в руки полицейских попался Доронин, его сообщники Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы ударились в бега.

#финансовая пирамида
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