Стало известно еще об одном пострадавшем в смертельном ДТП в Актанышском районе

В смертельном ДТП в Актанышском районе пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля «Лада Веста». Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

Напомним, сегодня утром в Актанышском районе Татарстана 34-летний водитель «Весты» уснул за рулем, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Mitsubishi.

Водитель и семилетняя пассажирка легковушки скончались на месте. Также пострадала пятилетняя пассажирка автомобиля «Лада Веста». В обстоятельствах трагедии разбираются автоинспекторы.