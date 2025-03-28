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Происшествия 28 марта 2025 14:16

Стало известно еще об одном пострадавшем в смертельном ДТП в Актанышском районе

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В смертельном ДТП в Актанышском районе пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля «Лада Веста». Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

Напомним, сегодня утром в Актанышском районе Татарстана 34-летний водитель «Весты» уснул за рулем, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Mitsubishi.

Водитель и семилетняя пассажирка легковушки скончались на месте. Также пострадала пятилетняя пассажирка автомобиля «Лада Веста». В обстоятельствах трагедии разбираются автоинспекторы.

#ДТП с погибшими #актанышский район
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