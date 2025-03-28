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Происшествия 28 марта 2025 10:37

На трассе в РТ водитель легковушки уснул и влетел в грузовик, отец с дочкой погибли

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На трассе в РТ водитель легковушки уснул и влетел в грузовик, отец с дочкой погибли
Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Сегодня в Актанышском районе Татарстана 34-летний водитель уснул за рулем автомобиля «Лада Vesta», выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Mitsubishi, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Vesta» и 7-летняя девочка от полученных травм скончались на месте. Второй пассажир легковушки, 5-летняя девочка, с травмами была госпитализирована.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.

#ДТП жертвы
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