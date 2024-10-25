Стало известно, что сказал генсек ООН Путину в Казани

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил за прекращение огня в Газе и Ливане, а также призвал избегать региональной эскалации в будущем. Об этом генеральный секретарь заявил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в Казани в рамках саммита БРИКС.

Как сообщается на сайте ООН, помимо происходящего на Ближнем Востоке, Гутерриш обсудил с Путиным дальнейшее развитие международной финансовой системы.

Еще генсек ООН подчеркнул, что Организация Объединенных Наций поддерживает мир.

Кроме того, спикер выразил убеждение, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для продовольственной и энергетической безопасности мира. Гутерриш также выступил за продолжение переговоров по данной теме.