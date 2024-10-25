Путин встретился в Казани с генсеком ООН Гутерришем

Президент России Владимир Путин пообщался с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Их встреча прошла в Казани, сообщает пресс-служба Кремля.

Детали диалога сторон на официальном портале российского лидера не уточняются.

Ранее СМИ сообщали, что Путин планировал обсудить с генсеком ООН деятельность Организации Объединенных Наций, ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис.

Отметим, что во время заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» Гутерриш выступил за прекращения огня в Газе и в Ливане, призвал освободить удерживаемых в палестинском анклаве заложников, а также мирно решить ситуацию вокруг Украины по уставу организации и нормам международного права.