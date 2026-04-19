В Татарстане 12-летний ребенок устроил пожар в квартире

ЧП произошло в Альметьевске, в одном из домов по улице Ленина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 12-летний мальчик играл со спичками на балконе. Ребенок поджег обезжириватель, пламя мгновенно охватило синтетическую одежду.

Ребенок получил ожоги плеча и ноги, его доставили в детскую больницу.

МЧС предупреждает: если вы увидели, что дети самостоятельно разводят костёр, играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!