Стало известно, что девушке, погибшей в ночном ДТП в горевшей машине, было 17 лет

Девушка с 22-летним знакомым возвращались на машине из Казани в Елабугу. После столкновения с грузовой фурой «КАМАЗ», авто «ЗАЗ», в котором ехала пара, загорелось и 17-летняя девушка скончалась в салоне автомобиля.

Фото: © очевидцы

На место происшествия выезжал прокурор Мамадышского района Феликс Хафизов. После ДТП началась проверка, выясняются все причины и обстоятельства аварии, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, погибшая в ДТП 17-летняя девушка, училась в Камском технико-экономическом колледже в Набережных Челнах.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане девушка погибла в сгоревшей на трассе М7 легковушке.