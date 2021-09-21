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Ру Тат
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21 сентября 2021  08:12
Павел Климчак

Стало известно, что девушке, погибшей в ночном ДТП в горевшей машине, было 17 лет

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Девушка с 22-летним знакомым возвращались на машине из Казани в Елабугу. После столкновения с грузовой фурой «КАМАЗ», авто «ЗАЗ», в котором ехала пара, загорелось и 17-летняя девушка скончалась в салоне автомобиля. 

 

Фото: © очевидцы

На место происшествия выезжал прокурор Мамадышского района Феликс Хафизов. После ДТП началась проверка, выясняются все причины и обстоятельства аварии, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, погибшая в ДТП 17-летняя девушка, училась в Камском технико-экономическом колледже в Набережных Челнах.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане девушка погибла в сгоревшей на трассе М7 легковушке.

#прокуратура #ДТП #погиб подросток
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