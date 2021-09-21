Девушка погибла в сгоревшей на трассе М7 в Татарстане легковушке
«КАМАЗ» и легковой автомобиль столкнулись на 946-м километре трассы М7 в Мамадышском районе Татарстана около десяти часов вечера.
После удара легковушка загорелась. По словам очевидцев, одному человеку удалось выбраться из горящего авто, он остался жив. В салоне пылающей машины осталась, по предварительной информации, девушка, она погибла.
Охваченный огнем автомобиль потушили прибывшие на место пожарные.
Личность погибшей устанавливается, тяжесть травм, которые получил выживший в этой страшной аварии, уточняется.