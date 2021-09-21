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Ру Тат
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21 сентября 2021  00:17

Девушка погибла в сгоревшей на трассе М7 в Татарстане легковушке

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«КАМАЗ» и легковой автомобиль столкнулись на 946-м километре трассы М7 в Мамадышском районе Татарстана около десяти часов вечера. 

 

Фото: © очевидцы

После удара легковушка загорелась. По словам очевидцев, одному человеку удалось выбраться из горящего авто, он остался жив. В салоне пылающей машины осталась, по предварительной информации, девушка, она погибла.

 

Фото: © очевидцы

Охваченный огнем автомобиль потушили прибывшие на место пожарные. 

 

Фото: © очевидцы

Личность погибшей устанавливается, тяжесть травм, которые получил выживший в этой страшной аварии, уточняется.                                

 

Фото: © очевидцы

 

 

 

#дтп с горением
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