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Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО
Заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть обвиняемых. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
В СИЗО в Ростовской области обвиняемые, которые содержатся в камере, взяли в заложники двух работников уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сегодня сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Согласно заявлению, сейчас проводятся переговоры об освобождении заложников. Подчеркивается, что учреждение работает в штатном режиме.
По данным ТАСС, захвачены оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Захватившие заложников находятся во внутреннем дворе СИЗО, они вооружены перочинным ножом, также у них есть резиновая дубинка и пожарный топор. По данным агентства, среди обвиняемых – фигуранты дел о преступлениях террористической направленности.
На месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры. На улицах, прилегающих к следственному изолятору, ограничено движение транспорта.
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