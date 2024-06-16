Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО

Заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть обвиняемых. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В СИЗО в Ростовской области обвиняемые, которые содержатся в камере, взяли в заложники двух работников уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сегодня сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Согласно заявлению, сейчас проводятся переговоры об освобождении заложников. Подчеркивается, что учреждение работает в штатном режиме.

По данным ТАСС, захвачены оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Захватившие заложников находятся во внутреннем дворе СИЗО, они вооружены перочинным ножом, также у них есть резиновая дубинка и пожарный топор. По данным агентства, среди обвиняемых – фигуранты дел о преступлениях террористической направленности.

На месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры. На улицах, прилегающих к следственному изолятору, ограничено движение транспорта.