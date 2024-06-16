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В Ростовской области заключенные захватили в заложники двух сотрудников УИС
Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО в Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону.
«Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. На месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры», – говорится в сообщении. Ведутся переговоры по освобождению заложников.
В пресс-службе также указали, что учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.
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