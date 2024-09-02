«Стальные гиганты» и нейросеть: в Альметьевске отметили День нефтяника

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Альметьевске состоялся концерт ко Дню нефтяника. О том, как чествовали работников нефтегазодобывающей промышленности, читайте в репортаже «Татар-информа».

«По праву это праздник сильных, мужественных людей, беззаветно преданных своему делу, целеустремленных и способных на высокие достижения. Именно они на протяжении десятков лет ковали энергетическую безопасность нашей страны», — сказал в своем поздравлении Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Нефтегазовый комплекс — ключевая отрасль отечественной экономики и движущая сила развития региона, подчеркнул Минниханов. По итогам прошлого года отрасль принесла республике 283 млрд рублей, и одним из ее лидеров является компания «Татнефть».

Раис РТ вручил награды отличившимся представителям различных отраслей: звания заслуженных работников нефтяной и газовой промышленности, заслуженных газовиков, нефтяников, работников здравоохранения, учителей, химиков, медали «За доблестный труд» и «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти». Ветераны промышленности удостоились благодарностей от руководителя республики.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Ведомственные и корпоративные награды вручил генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

«Сегодня у „Татнефти“ на разных стадиях развития — более 20 направлений, и каждое из них мы наполняем новыми технологиями и решениями. Мы уверены, что это основа нашего устойчивого будущего. Это будущее было бы невозможным без нашей истории, добрых традиций, заложенных героическими усилиями первопроходцев нефти», — сказал в своей поздравительной речи Маганов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Официальная программа концерта прошла в формате ретроспективы. «Опыт прошлого, энергия настоящего и устойчивость будущего», — гласили заголовки на множественных экранах мобильного концертного комплекса. Опыту прошлого и главным лицам из долгой истории корпорации были посвящены несколько парадов.

Большую же часть программы зрителям демонстрировали структуру подразделений «Татнефти». Перед собравшимися прошли работники АЗС, шинных производств, геологи, добытчики нефти и даже сотрудники «железных гигантов» — технической базы «Татнефти». Между выходами парадных колонн были организованы музыкально-хореографические выступления.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Между строк» на экранах зрителям показали видеоролик, в котором шла речь о «взгляде в будущее». В ролике компания студентов занимается разработкой нейросети «Айсан». Ее задача — пройти все этапы образования, «на которые обычному человеку потребовалась бы вся жизнь». Кульминацией программы становится запуск «Айсан», впитавшей ценности «Татнефти».

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В вечернем формате концерт прошел впервые, объединив на одной площадке тысячи представителей нефтегазодобывающей промышленности. В разы больше людей наблюдали за официальной программой Дня нефтяника снаружи, из-за забора. Для них концерт «открылся» с началом музыкальной программы и выступлений артистов эстрады.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Перед гостями праздника выступили Гарик Сукачев, Ильдар Абдразаков, Салават Фатхетдинов, Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев и едва не опоздавший на концерт Сергей Лазарев.