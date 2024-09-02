Лазарев проспал самолет до Татарстана, но всё же успел на концерт

Сергей Лазарев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Певец Сергей Лазарев, который должен был стать хедлайнером Дня нефтяника в Альметьевске, проспал рейс в Татарстан, но все-таки успел на концерт. Об инциденте рассказал сам артист на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

«Провал меня как перфекциониста был сегодня, потому что <...> впервые в истории за всю, наверное, мою творческую жизнь я <...> проспал самолет. У меня был будильник поставлен на 4.30, потому что в 5.50 я должен был быть в аэропорту. Я, естественно, поставил будильник, и он просто не прозвенел», — объяснил ситуацию певец.

Лазарев проснулся только в 6 часов утра от звонка концертного директора. «<...> друзья, слава Богу, что был другой рейс. <...> Я вылетел позднее. <...> Всё закончилось хорошо, но тем не менее это было впервые в жизни», — добавил артист.

Певец признал, что мог опоздать на концерт из-за беззвучного режима на телефоне, однако ему повезло. «Могло бы не повезти, если бы я на Дальний Восток летел. Когда у меня будет тур на Дальний Восток, я поставлю десять будильников, чтобы точно не проспать», — подытожил он.

Помимо Сергея Лазарева, на Дне нефтяника в Альметьевске выступили Гарик Сукачев, Ильдар Абдразаков, Салават Фатхетдинов, Ришат Тухватуллин и Фирдус Тямаев.