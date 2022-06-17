Стали известны соперники «Рубина» в первых пяти турах ФНЛ
Стал известен календарь первых пяти матчей «Рубина» в чемпионате Футбольной национальной лиги сезона 2022/23.
Так, в первом туре ФНЛ казанцы на домашнем поле «Ак Барс» арены сыграют с московской «Родиной», а первое для Казани татарстанское дерби сезона состоится в Нижнекамске в четвертом туре против «Нефтехимика».
1-й тур: «Рубин» – «Родина» (Москва)
2-й тур: «Енисей» (Красноярск) – «Рубин»
3-й тур: «Рубин» – «Уфа» (Уфа)
4-й тур: «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Рубин»
5-й тур: «Рубин» – «Кубань» (Краснодар)
Стоит отметить, что уже в первом туре между собой встретятся два других татарстанских коллектива: «Нефтехимик» и КАМАЗ.
Напомним, в следующем сезоне ФНЛ выступят сразу три татарстанских клуба: «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), КАМАЗ (Набережные Челны).
Ранее казанский клуб опубликовал план на тренировочные сборы: команда проведет пять контрольных матчей.