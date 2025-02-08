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Происшествия 8 февраля 2025 22:40

Стали известны причины ДТП с самосвалом и фурой на Технической в Казани

Водителю самосвала за несколько минут до аварии стало плохо. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

«Татар-информ» рассказывал со ссылкой на очевидцев, что самосвал влетел в фуру на улице Технической. Кабину искорежило настолько, что водителя самосвала зажало. Достать его из кабины удалось лишь пожарным, которые прибыли на место спустя несколько минут после аварии.

Как сообщили в ГАИ Казани, 52-летний водитель, стаж вождения которого 29 лет, ехал по крайней левой полосе, начал перестраиваться в правую и в этот момент ему стало плохо. Он не смог контролировать скорость самосвала и въехал в припаркованную фуру.

Водитель самосвала получил травмы, с места аварии его увезли в больницу.

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