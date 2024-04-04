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Стали известны подробности утреннего задержания угонщика такси в Казани
Стали известны подробности угона автомобиля такси в Казани. Задержать угонщика удалось в казанском поселке Царицыно на Мамадышском тракте. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
Ранее мы рассказывали, что на Мамадышском тракте на выезде из Казани прошло задержание мужчины, который попытался угнать автомобиль такси.
Выяснилось, что Volkswagen угнали с автозаправки в Авиастроительном районе Казани. В момент, когда водитель такси вышел из салона, чтобы заправить автомобиль, 25-летний пассажир воспользовался моментом, сел за руль и угнал иномарку.
По данным Росгвардии, после получения сообщения об угоне автомобиля в городе был объявлен план «Перехват». Вместе с полицейскими росгвардейцам удалось задержать нарушителя.
В момент задержания от угонщика исходил резкий запах алкоголя. Сейчас с ним работают сотрудники ГИБДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угон».
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