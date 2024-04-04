Чтобы задержать угонщика такси, в Казани понадобилось пять экипажей полиции и Росгвардии

Сегодня утром на Мамадышском тракте на выезде из Казани прошло задержание мужчины, который попытался угнать автомобиль такси. Об этом «Татар-информу» сообщили в отделении пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Казани.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня утром на выезде из Казани рядом с ЖК «Весна» образовалась огромная пробка, движение на этом участке дороги затруднено до сих пор. Затор наблюдается от улицы Азата Аббасова, а также от Мамадышского тракта до проезда Хемэт. Проехать затруднительно и по ближайшим объездным путям.

Как выяснилось, там задержали автомобиль, угнанный еще ночью. Чтобы остановить угонщика, понадобилось несколько часов и пять экипажей ППС и Росгвардии. На угнанный автомобиль марки Volkswagen нанесены распознавательные наклейки такси.

Все подробности происшествия на данный момент уточняются.