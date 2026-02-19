Стали известны подробности задержания поджигателей релейного шкафа в Татарстане

В УФСБ по Татарстану раскрыли детали задержания двух студентов, обвиняемых в поджоге релейного шкафа в Буинском районе РТ.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, 20‑летний и 23‑летний жители республики получили в одном из мессенджеров предложение поджигать объекты связи – в том числе вышки и релейные шкафы. За это им обещали вознаграждение в 30 тысяч рублей, объясняя действия якобы схемой по получению страховых выплат.

Факт поджога был выявлен 14 февраля техническими работниками железной дороги на территории Буинского района. Как рассказали агентству в МВД по РТ, при осмотре места происшествия было установлено, что релейный ящик был вскрыт и выгорел полностью.

Оба подозреваемых были задержаны. Как установили в МВД, оба являются студентами, один из них также работал охранником ЧОП.

Возбуждено уголовное дело. Суд отправил молодых людей под стражу на время расследования. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.