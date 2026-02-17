news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 февраля 2026 15:07

Обвиняемых в поджоге релейного шкафа в Татарстане отправили в СИЗО

Читайте нас в
Телеграм

Вахитовский райсуд Казани отправил в СИЗО двух молодых людей – 20‑летнего жителя Батыревского района Чувашии и 23‑летнего жителя Буинского района РТ. Им предъявлено обвинение по статье УК «Террористический акт». Об этом сообщила пресс‑служба суда.

По данным следствия, 14 февраля молодые люди, действуя в интересах Вооруженных сил Украины, подожгли релейный шкаф на пятом пикете 111‑го километра железнодорожного перегона Буа–Лощи в Буинском районе. Следствие квалифицирует произошедшее как террористический акт.

При рассмотрении ходатайства об аресте суд учел тяжесть, характер и обстоятельства преступления. Оба фигуранта отправлены в СИЗО.

#теракт #Уголовное дело #СИЗО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

17 февраля 2026
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026