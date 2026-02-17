Обвиняемых в поджоге релейного шкафа в Татарстане отправили в СИЗО

Вахитовский райсуд Казани отправил в СИЗО двух молодых людей – 20‑летнего жителя Батыревского района Чувашии и 23‑летнего жителя Буинского района РТ. Им предъявлено обвинение по статье УК «Террористический акт». Об этом сообщила пресс‑служба суда.

По данным следствия, 14 февраля молодые люди, действуя в интересах Вооруженных сил Украины, подожгли релейный шкаф на пятом пикете 111‑го километра железнодорожного перегона Буа–Лощи в Буинском районе. Следствие квалифицирует произошедшее как террористический акт.

При рассмотрении ходатайства об аресте суд учел тяжесть, характер и обстоятельства преступления. Оба фигуранта отправлены в СИЗО.