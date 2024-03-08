Стали известны подробности утреннего ДТП в Набережных Челнах

По предварительной информации, водитель Nexia, который столкнулся сегодня утром с вахтовым автобусом и «ГАЗелью» в Набережных Челнах, был пьян. Об этом сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.

Напомним, сегодня в четыре часа утра перед Орловским кольцом в направлении ГЭС произошло ДТП. Daewoo Nexia вылетела по прямой у кольца и врезалась в автобус «ПАЗ» и «ГАЗель». Напомним, что автобус и маршрутка были без пассажиров.

В результате столкновения в салоне легковушки зажало пассажирку. Сотрудники МЧС вызволили ее из автомобиля. Предварительно, трех человек, которые находились в легковушке, госпитализировали в БСМП Челнов.

Фото и видео: Валентин Кулагин