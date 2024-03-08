Рано утром в Челнах столкнулись автобус, маршрутка и легковушка, три человека пострадали

Сегодня в четыре часа утра на улице Машиностроительная в Набережных Челнах произошло массовое ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

С их слов, на дороге столкнулись пассажирский автобус «ПАЗ», «ГАЗель» и Nexia. В свою очередь автобус и маршрутка были без пассажиров.

В результате столкновения пострадали три человека, которые находились в легковушке. На месте работали медики скорой помощи.