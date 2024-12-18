В Казани раскрыли детали, связанные с «Гимном народов БРИКС»

Фото: Пресс-служба Общественной палаты РТ

Президент РОО «БРИКС. Мир Традиций» Людмила Секачева поделилась подробностями, связанными с неофициальным «Гимном народов БРИКС», на пресс-конференции, приуроченной к финальным мероприятиям российского этапа Международной социально-культурной и деловой программы «Народы БРИКС выбирают жизнь».

«Творческой молодежи БРИКС оказана честь представить интересы, взгляды и настроения народов в этом гимне. Министерство иностранных дел [России] и Россотрудничество согласны с тем, что гимн может стать многонациональным культурным кодом межгосударственного объединения», — ответила на вопрос «Татар-информа» о новом гимне Людмила Секачева.

Людмила Секачева Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ

​​​Впервые гимн исполнят завтра, 19 декабря, в торжественной части фестиваля «День молодежи БРИКС в КИУ», который пройдет в рамках программы «Народы БРИКС выбирают жизнь» на базе Казанского инновационного университета имени В. Тимирясова.

Инициатива создания гимна исходила от Россотрудничества, в дальнейшем он будет дорабатываться. Для исполнения гимна на официальных мероприятиях и форумах необходимо получить соответствующие разрешения, а сам гимн должен пройти правовую оценку, уточнила Секачева.

«Во все Русские дома стран БРИКС было направлено поручение подключиться. Помимо основной пятерки, подключились Эфиопия, Египет и Иран», — добавила она.

В создании гимна приняли участие более 80 человек. Было получено более 60 стихотворений и около 20 музыкальных работ. К тексту, в частности, приложил руку первый проректор КИУ Игорь Бикеев.

Игорь Бикеев Фото: Пресс-служба Общественной палаты РТ

«Если мы ребенка по имени „Гимн“ готовили к выходу в свет целый год, то принимали этого ребенка татарстанцы», — подчеркнула президент организации «БРИКС. Мир Традиций».

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева констатировала, что слово «гимн» предполагает официальный характер произведения, в данном же случае речь идет о произведении, обладающем лишь общественным статусом.

Основная миссия программы «Народы БРИКС выбирают жизнь» — способствовать объединению народов стран БРИКС через совместную реализацию многосторонних проектов в различных сферах: науке, культуре, образовании, предпринимательстве.

Серия мероприятий посвящена 195-летию со дня рождения Льва Толстого, 155-летию со дня рождения Махатмы Ганди, 150-летию со дня рождения Николая Рериха и 70-летию установления торговых отношений между Россией и Индией.