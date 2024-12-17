В Казани презентуют гимн народов БРИКС, созданный творческой молодежью стран объединения, в рамках программы «Народы БРИКС выбирают жизнь». Об этом сообщила зампредседателя Общественной палаты РТ, ректор КИУ имени В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова на заседании ОП РТ.

«В эти дни наш университет готовится принять финальный этап международной и межрегиональной социально-культурной деловой программы «Народы БРИКС выбирают жизнь», реализуемой Региональной общественной организацией «БРИКС. Мир Традиций»», – рассказала она.

По словам Тимирясовой, за два дня пройдет около 10 мероприятий с участием российских и иностранных гостей. В том числе планируется участие замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, представителей Россотрудничества, уполномоченных представителей стран БРИКС в России.

«Фестиваль «День молодежи БРИКС», круглые столы, благотворительная выставка, открытие тематического образовательного пространства и презентация молодежного гимна народов БРИКС – эти и другие мероприятия станут своеобразным продолжением саммита, прошедшего в октябре в Казани», – подчеркнула спикер.

Основные мероприятия программы в Казани будут проходить 18 и 19 декабря.

16-й саммит БРИКС прошел в столице РТ 22–24 октября. В нем приняли участие делегации 35 государств, в том числе 24 делегации возглавляли первые лица.