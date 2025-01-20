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Стали известны подробности по делу казанца, которого обвиняют в изнасиловании падчерицы
Стали известны подробности по уголовному делу 43-летнего дальнобойщика из Казани, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней падчерицы.
«Татар-информ» рассказывал эту историю, которая произошла еще в сентябре прошлого года. Уголовное дело об изнасиловании было возбуждено в январе.
Как стало известно «Татар-информу» из собственного источника, экспертиза показала, что девочка – невинна, а в случае сексуального контакта это невозможно.
Так или иначе, но теперь следствию предстоит выяснить, был ли факт изнасилования. По данным источника, у девочки диагностированы серьезные проблемы с психикой.
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