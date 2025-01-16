Казанец у себя дома изнасиловал 12-летнюю падчерицу

В Казани 43-летний мужчина у себя дома изнасиловал 12-летнюю падчерицу.

Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел в сентябре прошлого года. В январе его задержали сотрудники правоохранительных органов и возбудили уголовное дело.

Как выяснилось, после изнасилования у девочки начались серьезные проблемы с психикой, ей предстоит длительное лечение.

Отчим девочки работает водителем, ранее уже был судим. Семья школьницы на учете не состоит.