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Казанец у себя дома изнасиловал 12-летнюю падчерицу
В Казани 43-летний мужчина у себя дома изнасиловал 12-летнюю падчерицу.
Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел в сентябре прошлого года. В январе его задержали сотрудники правоохранительных органов и возбудили уголовное дело.
Как выяснилось, после изнасилования у девочки начались серьезные проблемы с психикой, ей предстоит длительное лечение.
Отчим девочки работает водителем, ранее уже был судим. Семья школьницы на учете не состоит.
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