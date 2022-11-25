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Ру Тат
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Происшествия
25 ноября 2022  11:00
Павел Климчак

Стали известны подробности отравления угарным газом 13-летней девочки в Казани

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Следком начал доследственную проверку после вчерашнего отравления угарным газом 13-летней девочки в частном доме на улице Литвинова в Казани.

Предварительно, девочка была в ванной комнате, когда по какой-то причине потухла газовая колонка. Через некоторое время родственники ребенка услышали шум: они зашли в ванную и увидели там девочку без сознания, после чего сразу обратились в экстренные службы.

Сейчас ребенка уже доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Казани 13-летняя девочка отравилась угарным газом в частном доме.

#Отравление угарным газом
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