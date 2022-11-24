В Казани 13-летняя девочка отравилась угарным газом

Сегодня в половину девятого вечера по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в частном доме на улице Литвинова в Казани угарным газом отравилась 13-летняя девочка.

Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в ДРКБ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура Татарстана организовала проверку после случившегося.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования», – сообщил Галиев.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.