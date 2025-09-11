В Нижнекамске группа подростков напала на мужчину и женщину, возбуждено уголовное дело

В Нижнекамске группа подростков напала на мужчину и женщину, нанеся им различные телесные повреждения. Инцидент произошел ночью 10 сентября, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Отмечается, что с различными травмами потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение.

По подозрению в совершении преступления задержаны семеро подростков. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.